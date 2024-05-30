Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Eğitim İstatistiklerini açıkladı. Yayımlanan verilere göre; 2023 yılında 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 10,7 yıl ile Ankara olurken, Ankara’nın ardından sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir geldi.

Türkiye’de ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il 7,4 yıl ile Ağrı olurken, Ağrı’yı sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van takip etti.

Açıklanan Ulusal Eğitim İstatistiklerinde illere göre, Türkiye’de 2023 yılında 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin baz alındığında Van, Türkiye’de bu oranın en düşük olduğu ilk beş il arasına girerken geçtiğimiz yıla göre ise ortalama eğitim süresini 7.8 yıldan 8.0 yıla çıkardı.

2023 yılı eğitim istatistiklerinde Van’da erkeklerin ortalama eğitim süresi 9.3 yıl olurken, bu durum kadınlarda 6.3 yıl olarak kayıtlara geçti.

TÜİK tarafından paylaşılan 2023 eğitim verilerinde ise; Van bir önceki yıla oranla toplam eğitim süresini yüzde 2,56 arttırarak 7.8 yıldan 8 yıla çıkardı.

2023 yılında Van’da erkeklerde okuma seviyesi yüzde 2.11 artarak 9.3 yıldan 9.5 yıla çıktı. Aynı yıl içinde kadınlarda ise eğitim süresi önceki yıla göre yüzde 3.17 artarak 6,3 yıldan 6,5 yıla çıktı. 2023 yılı eğitim istatistiklerinde Van’ın eğitim süresi içinde cinsiyet oranı ise bir önceki yıla göre 0,67’den 0,69’a çıkarak yüzde 2 arttı.

2023 yılında Van’da erkekler 9.3 yıllık eğitim seviyesini oluştururken kadınların eğitimdeki seviyesi ise 6.3 oldu, buna göre kadın ve erkekler arasında Van’da erkekler kadınlardan ortalama 3 yıl daha fazla eğitimde rol alırken bu oran 2023 yılında da değişmedi.