Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre Mayıs ayında Türkiye genelinde 110 bin 588 konut satıldı. Türkiye geneli konut satışı, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın Mayıs ayına oranla yüzde 2,4 azaldı.

Mayıs ayı süresince yapılan konut satışı sayısı ele alındığında bir önceki aya oranla konut satış sayısında yüzde 46,34 artış saptandı.

Mayıs ayında ülke genelinde yapılan konut satışının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 konut ile Bayburt, 46 konut ile Ardahan ve 60 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3,4 azalışla 465 bin 761 olarak gerçekleşti.

VAN’DA SATIŞI YAPILAN KONUT SAYISI

Van’da 2024 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 701 konut satıldı. Van’da geçen yılın aynı ayında ise 681 konut satılmıştı.

Van, Mayıs ayında gerçekleşen 701 konut satışı ile Türkiye genelinde 34’üncü sırada yer aldı. Van’da yapılan konut satışı sayısı bir önceki aya göre yüzde 56,1 oranında arttı.

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise Van’da 2 bin 916 konut satıldı.

YABANCILARA SATILAN KONUT SAYISI

2024 yılı Mayıs ayında, ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış sayısı verilerine göre yılın 5’inci ayında yabancılara toplam 2 bin 64 konut satıldı. En çok konut satılan uyruk 437 konut satışı ile Ruslar olurken, Van’da da ikamet ettiği bilinen İranlılar, ikinci sırayı alarak Türkiye’den 207 konut satın aldı. 171 konut ise Ukrayna uyruklu yabancılarca satın alındı.

ON BİNE YAKIN KONUT İPOTEKLİ SATILDI

Satış şekline ve durumuna göre konut satış sayılarına göre Mayıs ayında ülke genelinde satışı yapılan 110 bin 588 konutun 9 bin 909’u ipotekli satış ile satıldı. İpotekli satışın, toplam konut satış payı içindeki oranı yüzde 9 oldu.

Toplam konut satış oranı içerisinde yüzde 32,15 paya sahip olan ilk el satış ile 35 bin 558 konut satıldı. Kalan 75 bin 30 konut ise ikinci el kategorisinde satıldı.