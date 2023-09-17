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WanHaber - ÖZEL

Geçtiğimiz günlerde Van’ın İpekyolu ilçesinde faaliyete geçen Türkiye Gazeteciler Yazarlar ve Aydınlar Birliği Platformu’nda (TÜGYAP) imza günü ve mini söyleyişi etkinliği düzenlendi.

Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan TÜGYAP, bugün Rabia Gençay Bezir’in “Ey Adalet” adlı kitabı ile Sevgi Gülmez’in “Umut Işığı” kitaplarının imza gününe ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen imza gününe yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

İmza günü ve mini söyleyişi etkinliğinde açıklamalarda bulunan TÜGYAP Yönetim Kurulu Başkanı Yasin İpek, “ TÜGYAP olarak en başa koyduğumuz 3 etken var; kültür sanat, eğitim ve sportif faaliyetler bu 3 olgunun insan beynini, insan gelişimini ve topluma faydalı olma yönünde çok etkili olgular olduğunu düşündüğümüz için bu anlamda yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Gazetecileri lokomotif görevi görecek şekilde başa bırakıp, kültür sanatsal faaliyetler, eğitim faaliyetleri, kadın ve aile yardımlaşma faaliyetleri ve bir çok konuda faaliyetler yürütmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“4 ANA DERNEK PLANLAMAMIZ VAR”

Dernek planlamalarının olduğunu ifade eden İpek, “ 4 ana dernek planlamamız daha var. Kadın ve aile yaşam derneği, eğitim istihdam ve yardımlaşma derneği, spor kulübü, kültür sanat turizm tanıtım derneği bunlar; bahsettiğim olguların üzerine ekleyerek gitmemizi sağlayacak. Bu anlamda burada gençlere bilgisayar, Farsça, İngilizce, kurgu montaj grafik tasarım halkla ilişkiler, reklamcılık eğitimleri verilecek. Kadınlara el işi, el sanatları, Sabun üretimi, mesleki eğitimler ve ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri alanlar açacağız. Bu anlamda hem ailelerine katkı sunacaklar, derneğimiz ayakta kalacak. katma değer oluşturmuş olacağız” dedi.

Alanlarının müsait olduğunu belirten İpek, “ STK, resmi kurumlar ve özel oluşumların yer tahsisi konusunda talepleri olma durumunda bunları karşılaşabileceklerini “ ifade etti.

Haber: Mehmet Salih Giyci