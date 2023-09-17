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20-23 Ekim 2023 tarihleri arasında Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin ev sahipliğinde yapılacak “I. Uluslararası Ortadoğu Sinemaları Sempozyumu”nun fahri başkanlığını ise Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve İsfahan Sepehr Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Hassanali Bakhtiar Nasrabadi yapacak. Tahran Sanat Üniversitesi, İran Sanat Akademisi ve Yakın Doğu Üniversitesinin işbirliği ve konusunda uzman akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleşecek bu özel etkinlik, Ortadoğu sinemasında 'Anlatı' temasıyla düzenlenecek.



Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada, sempozyumun düzenleme ve bilim kurulunda Van YYÜ hocalarından Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Baş, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Alıcı, öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nergiz Karadaş, Dr. Öğretim Üyesi Akıl Fikret Tosun ve Van Meslek Yüksekokulundan Öğretim Görevlisi Bilal Çakay’ın yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, “Düzenleme ve bilim kurulunda sempozyuma Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, İran Sanat Akademisi Sinema Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Laleh, Doç. Dr. Sabire Soytok, Dr. Öğretim Üyesi Zühal Çetin Özkan ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Evecen katkı sağlıyor. Her yıl Ortadoğu sinemalarındaki konu ve temaların merkeze alınarak devam edeceği sempozyumun öncelikli hedefleri arasında ise Ortadoğu coğrafyasının şartlarını ve sinemalarını daha iyi anlamak, sinemanın en temel konu ve temalarını tartışmak, bu alanda çalışan farklı ülkelerden bilim insanları, akademisyenler, sanatçılar ve araştırmacıları bir araya getirerek kendi alanlarına ilişkin çalışmalarını paylaşma ortamı oluşturmak ve farklı disiplinler tarafından münazara edilmesi yer alıyor.

Semih Kaplanoğlu, Derviş Zaim, Reza Mirkarimi ve Hady Zaccak gibi ünlü yönetmenlerin önemli konukları arasında yer alacağı bu yıl ki sempozyumun kapanışında ise Reza-Mir Karimi'nin son filmi ‘Gece Muhafızı’nın dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Ayrıca İran Sanat Akademisi ve Tahran Sanat Üniversitesi akademisyenleri; Sayed Alireza Golpayegani, Majid Sheikhasari, Mohsen Mozdbaran ve Abdolhossein Laleh de sempozyumun konuşmacıları arasında yer alacak. Türkiye'de bu alanda yapılan ilk sempozyum olma özelliği taşıyan etkinlik hem yüz yüze hem de çevrimiçi katılımla gerçekleşecek.

Sempozyumun dili ise Türkiye Türkçesi, Farsça ve İngilizce olacak. İleride farklı ülkelerin ev sahipliğinde devam etmesi planlanan ve Türkiye'deki ilk sempozyum olma özelliği taşıyan bu etkinlik, gelecek yıl ise İran'da düzenlenecek. Van YYÜ’nün ev sahipliğinden büyük gurur duyduğumuz bu özel etkinliğe tüm sinemaseverleri davet ediyoruz” denildi. iha