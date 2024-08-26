Özellikle ‘M’ plakalı sarı minibüs ile ‘H’ plakalı özel halk otobüslerine ilişkin vatandaşlar çeşitli gerekçelerle zaman zaman şikayetlerini dile getiriyor.

Vatandaşlar, genellikle bebek arabalı ailelerin araçlara alınmak istenmemesi, yaşlıların ücretsiz kartlarından dolayı görmezden gelindiğini ve yine aynı şekilde araçlara alınmak istenmediğini belirterek şikayetçi oluyor.

Yaşanan sorunlar ile ilgili Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul Wanhaber’e açıklamalarda bulundu.

“BEBEK ARABASI İÇİN İKİ TARAFIN DA ANLAYIŞLI OLMASI GEREKİYOR”

“Normalde bebek arabasının katlanması gerekiyor” diyen Başkan Emin Tuğrul, “Araçtaki yolcu yoğunluğuna göre koşullar değişebiliyor. Kalabalık olduğunda eğer bebek arabası katlanabilecek bir durumda ise katlamaları iki taraf için de iyi oluyor. Şoförler nezaket içinde talepte bulunmalı, yolcu ise imkân varsa katlayabilecekleri durumda ise katlamaları daha uygun olur. Evet bazen şoförlerimiz fazla tepki verebiliyor ama bazı aileler de kapatmamak için ısrar ediyor. Zaman zaman bu şekilde sürtüşmeler olabiliyor” dedi.

“ŞOFÖRLERE ÖDENEN ÜCRET TATMİN EDİCİ DEĞİL”

Yaşlılar ile ilgili çok sorun yaşandığını da dile getiren Başkan Tuğrul, “Yaşlılar değerimizdir, elbette toplu taşımayı kullanacaklar. Ama gün içerisinde öyle bir hal almış ki çarşı merkezine 10 sefer gidip gelen yaşlılarımız oluyor. Bu durumlar ister istemez araçları meşgul ediyor, doluluğu artırıyor ve tepkilere neden olabiliyor. Tepki verilince de ‘sizlere ücreti ödeniyor’ gibisinden sözler ediliyor. Evet ücret ödeniyor ama verilen ücret tatmin edici değil. Ücretsiz taşımalarımız hat safhadadır. Örneğin bizlere 3 bin TL ödeniyorsa ücretsiz taşıdığımız vatandaş sayısı araç başına 500 kişi oluyor. Bu da ortalama 5 bin veya 10 bin TL üzeri ücrete tekabül ediyor.” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNDUK”

“Bizler yaşlıları veya ücretsizleri taşımayacağız demiyoruz, taşımaya da devam edeceğiz. Çözüm olarak daha önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Ahmet Arslan Bey’e çözüm önerisi olarak dosya verdim. Dosyada şunu belirttik, özellikle yaşlılar için yapılan ücretsiz kart yerine maaşlarına ekleme yapılsın. Örneğin 5 bin TL olsun. İsteyen toplu taşımada kullansın isteyen de farklı ihtiyacını karşılasın. Bu durum az da olsa azaltacaktı. Ama ücretsiz kart oldu mu bizleri düşünen olmuyor. Gün içerisinde çoğu sefer ücretsiz kart kullanıcıları keyfi olarak defalarca kart basıp gidip geliyor. Bir şey olduğunda ise tüm suç şoförlere yükleniyor. İnşallah yaşlılar ile ilgili kalıcı çözüm bulunur. Biz de destekçisi oluruz.” şeklinde konuştu.