1963 yılında 21 gazeteciyle kurulan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Türkiye’nin dört bir yanındaki 13 şubesi ve 70 temsilciliğiyle Edirne’den Van’a gücüne güç katmaya devam ediyor. 31 Ağustos 1994 yılında kurulan TSYD Van Temsilciliği, 30. yıla ulaşmanın heyecanı yaşıyor. Dönemin TSYD Genel Başkanı Attila Gökçe tarafından temsilcilik görevine atanan gazeteci İkram Kali, TSYD’nin 61 yıllık şanlı tarihi içinde kesintisiz 30 yıl temsilcilik yapan tek isim olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

30 yıl önce başladığı temsilcilik görevini ilk günkü sorumluluk ve heyecan içinde başarıyla sürdürdüğünü belirten İkram Kali, “Benden önce Van’da TSYD temsilcisi yoktu. Vanspor’un 1. Lig’e (Süper Lig) yükseldiği 1994 yılıydı. Danışmanlık, Vanspor basın sözcülüğü, gazetecilik yapıyordum. Spor yazarı, kıymetli büyüğümüz, TSYD Genel Başkanı Attila Gökçe ağabeyimizin o günlerde onurlandıran teklifi üzerine TSYD Van Temsilciliği görevine başladım. Diğer bir ifadeyle TSYD ailesine katıldım. 30 yıldır aralıksız görevi disiplin ve aşkla sürdürüyorum. 30 yıl içinde spor karşılaşmalarında görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın akreditasyon işlemleri başta olmak üzere TSYD’nin verdiği görev ve yetkilere uygun çalışmalar yürüttüm. Büyük ilgi gören futbol turnuvaları, seminer, panel ve farklı etkinlikler düzenledim” dedi.

TSYD Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin destekleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk defa Van’da üç futbol sezonu boyunca TSYD Van Futbol Turnuvaları düzenleme başarısı gösterdiğini de dile getiren Kali, “1996- 1998 sezonlarında Van Atatürk Stadyumunda düzenlediğim turnuvalara Vanspor, Siirt Köyhizmetlerispor, Elazığspor, Erzurumspor, Sarıyerspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor kulüpleri katılım sağladı. 1. TSYD Van Turnuvası 1995-1996 kupasını Siirt, 2. TSYD Van Turnuvası 1996-97 kupasını Vanspor, spor tarihinde ayrı bir yer alan TSYD Van Temsilciliği Cumhuriyetin 75. Yılı anısına düzenlediğim TSYD Van Temsilciliği 75. Yıl Cumhuriyet Kupası’nı Vanspor müzesine götürdü.

2011 Van depremlerinde stadyumun hasar görmesi, çağdaş anlamda stadyumun olmaması nedeniyle ne yazık ki futbol turnuvalarına devam etme imkânımız olmadı. Turnuvaların yanı sıra ünlü spor yazarlarımızın katılımıyla panel, TSYD Genel Başkanımızın ve spor yazarlarının katılımıyla eğitim semineri düzenledim. TSYD’nin kurumsal kimliği ve amaçları doğrultusunda düzenlediğim etkinlikleri gerçekleştirme sürecinde TSYD başkanlarımızdan, kurum ve kuruluşlardan, spor ve basın camiasından yakın ilgi ve destek gördüm

TSYD’ye yeni misyon, heyecan kazandıran, tesisleşme başta olmak üzere farklı çalışmalar yapan TSYD Genel Başkanımız Oğuz Tongsir’in destekleriyle bu yıl 19 Mayıs 2024 günü Gençlik ve Spor Bayramı’nda “Tarihe Saygı Geçmişe Vefa” sloganıyla tarihi Van şehri ve Edremit ilçemiz arasında sahil yolunda farklı yaşlardan yoğun katılımla Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ile bisiklet turu düzenledik. TSYD Van Temsilcisi olarak TSYD Başkanımızın destekleriyle futbol turnuvaları başta olmak üzere Van’a değer katacak farklı etkinlikler yapmaya devam edeceğim. Çabalarımıza 1994 yılından bugüne kadar destek olan TSYD başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, TSYD’nin değerli personellerine, Van’daki kurum kuruluşlara, basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaşasın TSYD, nice yıllara” şeklinde konuştu.