ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasındaki görüşme 1,5 saat sürerken görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray çıkışında kendisini bekleyen Suriyelileri aracından inerek selamladı.

Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Trump: Suriye'nin başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Ahmed Şara ile çok iyi anlaştığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, Suriye'nin Orta Doğu'da başarılı bir ülke olmasını istediklerini söyledi.

"Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." diyen Trump, Şara'nın "güçlü bir lider" olduğunu vurguladı.

Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunan Trump, Türkiye'nin rolüne, "Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor." ifadeleriyle atıf yaptı.

Trump, görüşmesinin ikili ve bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir dönemeç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Suriye Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası."

Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını savunan Trump, Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şara yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti.

Trump: Şara ile vakit geçirmek bir onurdu

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan, Şara ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Şara ile vakit geçirmek bir onurdu." ifadesini kullanan Trump, görüşmede Orta Doğu'da barışın detaylarının değerlendirildiğini ve Şara'nın bunu desteklediğini belirtti.

Trump, Şara ile tekrar görüşmek istediğinin bildirerek, Suriye'nin istikrarlı ve başarılı olmasının, bölgedeki tüm ülkeler için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Washington'da Kongre üyeleriyle temasta bulundu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de bazı Kongre üyeleriyle görüştü, Beyaz Saray önündeki Suriyeliler ile selamlaştı ve Fox News'e röportaj verdi.

Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme öncesi ABD'de çeşitli temaslarda bulundu.

Ahmed Şara, ilk Washington ziyaretinde, ABD Kongresinin önemli isimlerinden Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile görüştü.

Şara ile Mast'ın yan yana poz verdiği kare, ilk olarak Suriyeli insan hakları savunucusu Jasmine Naamou tarafından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyeleri Joe Wilson ve Marlin Stutzman'la da bir araya geldi.

Wilson görüşmeye dair kareyi sosyal medya platformundan paylaşarak, "Özgür, birlik olmuş, müreffeh bir Suriye soğuk savaşın bitişinden bu yana en büyük fırsat. Suriye'ye bir şans vermeliyiz ve Sezar Yasası yaptırımlarını tamamen kaldırmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları 6 ay askıya aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kararın, 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Trump'la gelecek hakkında konuştuk

ABD Başkanı Trump ile görüştükten sonra Amerikan Fox News kanalına bir röportaj veren Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk Washington ziyaretinin yansımalarını değerlendirdi.

Suriye'nin eski rejimi döneminde 60 yıl boyunca dünyanın geri kalanından izole edildiğini ve bu süreçte ABD ile Suriye arasında bir kopukluk yaşandığını anlatan Şara, Suriye'nin kurulmasından sonraki ilk Beyaz Saray ziyaretinin bu bakımdan çok önemli olduğunu belirtti.

Şara, eski rejimin düşmesinden sonra Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini ve bu yeni dönemde özellikle ABD ile ilişkilerde "yeni bir strateji" üzerinden ilerlenebileceğini anlattı.

Suriye, DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılmaya hazırlanıyor

Ahmed Şara, Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılması konusunu ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini ve DEAŞ'la mücadele konusunda Washington ile görüşmeye devam edeceklerini söyledi.

Şara, 10 yıl boyunca DAEŞ'a karşı birçok savaşa katıldıklarını kaydederek, "ABD ordusunun Suriye'de bulunmasının nedenleri var ve şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız, ABD ile DEAŞ'la mücadele hakkında konuşmamız ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump ile Suriye'ye yaptırımların tamamen kaldırılması konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Şara, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kendisine ve diğer bazı Suriyeli yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırılması kararına atıf yaptı.

"İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz"

Öte yandan Şara, Suriye ile İsrail arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin bir soruya yanıt verirken, Suriye'deki Abraham Anlaşmaları'na katılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Şara, "Suriye'nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz, belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olabilir." yorumunu yaptı.

"Beşşar Esed Suriye'ye teslim edilmelidir"

Beşşar Esed'in halen Rusya'da serbest bir şekilde yaşamaya devam etmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Şara, Esed'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Şara, "Rusya, bir şekilde Suriye halkına karşı savaşa katılmıştır. Bu nedenle, Suriye ile yapılan müzakerelerin bir parçası olarak, Beşşar Esad da dahil tüm arananlar Suriye'ye teslim edilmelidir. Ruslar farklı bir görüşte olabilir ancak adalet yerini bulmalıdır." şeklinde konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı, geçmişte El Kaide ile ilintisine ilişkin bir soruya yanıt verirken, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bence bu geçmişte kalan bir konu. Başkan Trump ile bunu tartışmadık. Trump'la gelecek hakkında konuştuk. Suriye'deki gelecekteki yatırım fırsatları hakkında konuştuk. Suriye artık jeopolitik bir müttefik ve ABD'nin, özellikle gaz çıkarma konusunda büyük yatırımlar yapabileceği bir yer olarak görülüyor."

Ahmed Şara, 11 Eylül'deki El Kaide saldırılarıyla ilgili bir soruya ise "O zamanlar ben sadece 19 yaşındaydım, yani çok genç bir insandım ve o zamanlar herhangi bir karar verme yetkim yoktu. Bu konuyla hiçbir ilgim yok. O zamanlar benim bölgemde El Kaide yoktu. Dolayısıyla bu soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz. Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve insanların savaştan acı çektiğini, özellikle de savaşın bedelini ödeyen sivillerin acı çektiğini biliyoruz." yanıtını verdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD Başkanı Trump'ın "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yapıcı" olarak nitelendirdiği Şara ile Trump görüşmesinin aylar süren yoğun hazırlıkların ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Şeybani paylaşımında, "Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye’nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürmüştü.

ABD Hazine Bakanlığının bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadeleri kullanıldı.

Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, ülkesinin Uluslararası Koalisyon ile siyasi işbirliği bildirisi imzaladığını bildirdi

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin "samimi, açık ve geleceğe dönük" bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Mustafa, görüşmede ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon süreci, ABD yatırımlarının Suriye'ye çekilmesi ve Sezar Yasası kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik planların ele alındığını aktardı.

Mustafa, "Suriye, yakın zamanda DEAŞ'ı yenilgiye uğratmayı hedefleyen Uluslararası Koalisyon ile siyasi işbirliği bildirisi imzaladı. Bu bildiri, Suriye'nin terörle mücadelede ve bölgesel istikrarın desteklenmesinde bir ortak olarak rolünü vurguluyor. Anlaşma, şu aşamada tamamen siyasi nitelikte olup herhangi bir asker, unsur içermiyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa, ABD'nin Suriye Büyükelçiliğini, Washington'da resmi olarak yeniden açtığını duyurduğunu belirterek, "Böylece on yılı aşkın süre kapalı kalma dönemi sona erdi." dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı: PKK/YPG'nin Şam yönetimine entegrasyonu için kurulacak mekanizmalar konusunda uzlaşıldı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimine entegrasyonu, yaptırımların kaldırılması, ekonomik işbirliği ve Suriye-İsrail arasında öngörülen güvenlik anlaşması konularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Şara'nın Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte Beyaz Saray'a yaptığı ziyaretin "tarihte ilk kez" gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, görüşmenin "samimi ve yapıcı bir atmosferde" geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede ABD Başkanı Trump'ın, "yeni Suriye liderliğine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı" dile getirdiği, ayrıca "ülke genelinde sağlanan kurtuluş ve istikrar kazanımları" nedeniyle takdirlerini ifade ettiği belirtildi.

Trump'ın "ABD'nin, Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecine gerekli desteği vermeye hazır olduğunu" aktardığı vurgulanan açıklamada, Suriye ile ABD dışişleri bakanları ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir çalışma toplantısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Çalışma toplantısının yaklaşık bir saati aştığı belirtilen açıklamada, Şara ile "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin arasında imzalanan "10 Mart Anlaşması"nın uygulanmasının sürdürülmesine yönelik net mekanizmaların oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığı vurgulandı.

Açıklamada, bu çerçevede, "Kurumların (SDG ile Şam yönetimi) entegrasyonu ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi süreci kapsamında, Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye Arap Ordusu'na entegre edilmesi yönünde adım atılacak." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca açıklamada, ABD tarafının "bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan İsrail ile güvenlik anlaşmasına varılması konusunda destek verdiği" aktarıldı.

Başkan Trump'ın ekonomik alanda Suriye'de kalkınma ve yatırım girişimlerine destek verdiği, ayrıca ABD'nin Sezar Yasası kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılması yönünde ilerleme sağlayacağına dair taahhütte bulunduğu vurgulandı.