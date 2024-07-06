Avrupa Futbol Şampiyonası Heyecanı Kapıda: TRT 1'in Şifreli Yayını Nasıl Açılır?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasıyla birlikte futbolseverler maçları heyecanla izlemek isterken "TRT 1 neden açılmıyor?" sorusuyla karşılaştılar. Özellikle A Milli Takımımızın kritik Çekya maçı sırasında TRT 1'in şifreli yayın yapması izleyicilerin tepkisine neden oldu. Peki TRT 1'in şifreli yayını nasıl açılabilir? İşte detaylar:
TRT 1'in Şifreli Yayın Nedeni
TRT'nin açıklamasına göre, UEFA'nın uluslararası yayın hakları politikası gereği, Avrupa Şampiyonası maçlarının yayın hakları her ülkeyle sınırlı tutuluyor. Bu nedenle, Türkiye dışındaki izleyiciler TRT 1'e erişimde kısıtlamalarla karşılaşıyor. Futbolseverlerin maçları izleyebilmesi için uydu alıcılarına özel frekans bilgilerini yüklemeleri gerekiyor.
TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
TRT 1 Şifreli Yayınının Açılması
TRT 1'in şifreli yayınını açmak için iki yöntem bulunuyor:
TKGS Güncelleme
Menü tuşuna basarak televizyon ayarlarına girin.
"Kurulum" ve ardından "TKGS Güncelle" seçeneklerine girin.
Güncelleme işlemini başlatın, tamamlandığında şifre kalkacaktır.
Manuel Frekans Güncelleme
Menü tuşuna basarak televizyon ayarlarına girin.
"TP Ekle" seçeneğini bulun ve tıklayın.
Yukarıdaki TRT 1 frekans bilgilerini girin.
"Okey" tuşuna basarak kaydedin.
Menüden çıkış yapın, kanal listesinde yeni eklenen TRT 1 HD'yi bulun.
Bu adımları takip ederek, TRT 1'i yeniden kesintisiz izleyebilir ve Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını kaçırmadan yaşayabilirsiniz.