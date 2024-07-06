Avrupa Futbol Şampiyonası Heyecanı Kapıda: TRT 1'in Şifreli Yayını Nasıl Açılır?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasıyla birlikte futbolseverler maçları heyecanla izlemek isterken "TRT 1 neden açılmıyor?" sorusuyla karşılaştılar. Özellikle A Milli Takımımızın kritik Çekya maçı sırasında TRT 1'in şifreli yayın yapması izleyicilerin tepkisine neden oldu. Peki TRT 1'in şifreli yayını nasıl açılabilir? İşte detaylar:

TRT 1'in Şifreli Yayın Nedeni

TRT'nin açıklamasına göre, UEFA'nın uluslararası yayın hakları politikası gereği, Avrupa Şampiyonası maçlarının yayın hakları her ülkeyle sınırlı tutuluyor. Bu nedenle, Türkiye dışındaki izleyiciler TRT 1'e erişimde kısıtlamalarla karşılaşıyor. Futbolseverlerin maçları izleyebilmesi için uydu alıcılarına özel frekans bilgilerini yüklemeleri gerekiyor.

TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 Şifreli Yayınının Açılması

TRT 1'in şifreli yayınını açmak için iki yöntem bulunuyor:

TKGS Güncelleme

Menü tuşuna basarak televizyon ayarlarına girin.

"Kurulum" ve ardından "TKGS Güncelle" seçeneklerine girin.

Güncelleme işlemini başlatın, tamamlandığında şifre kalkacaktır.

Manuel Frekans Güncelleme

Menü tuşuna basarak televizyon ayarlarına girin.

"TP Ekle" seçeneğini bulun ve tıklayın.

Yukarıdaki TRT 1 frekans bilgilerini girin.

"Okey" tuşuna basarak kaydedin.

Menüden çıkış yapın, kanal listesinde yeni eklenen TRT 1 HD'yi bulun.

Bu adımları takip ederek, TRT 1'i yeniden kesintisiz izleyebilir ve Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını kaçırmadan yaşayabilirsiniz.