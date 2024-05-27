TRT 1'in sevilen dizisi Selahaddin Eyyubi, bu akşam 26. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Canlı olarak izlemek isteyenler, "Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 26. bölüm canlı yayın izleme linki var mı?" sorusunu araştırıyor. İşte diziyi canlı izlemek için detaylar...

Selahaddin Eyyubi Dizisi Hakkında

İlk bölümü 1 Kasım 2023'te yayınlanan Selahaddin Eyyubi, tarihi olayları konu alan bir Türk televizyon dizisi. Dizinin 26. bölümünü canlı izlemek için izleme linkleri ve nereden izlenebileceğine dair bilgiler bu haberde yer alıyor. Selahaddin Eyyubi dizisi TRT 1'de ve TRT 1'in resmi web sitesinde izlenebilir.

Son Bölümde Neler Oldu?

Geçtiğimiz bölümde Selahaddin ve Nureddin, Türkmen Beylerini Zengi Sancağı altında toplamayı başardı ve Gazze'yi fethettiler. Gazze'nin kaybıyla büyük bir yenilgi yaşayan Bernard, Papalık tarafından ölüme mahkum edilse de kaçarak yeni planlarını devreye soktu. Kraliçe Viktorya, Zengilerle barış antlaşması yapmaya çalışırken Bernard, bu girişimi engelledi. Melik Arslanşah, Sultan Nureddin'e baş eğdirmek için Zengi topraklarına geldi ve büyük bir gerilim yarattı. Bernard ise Trablusşam'dan büyük bir haçlı ordusunu harekete geçirerek Zengilere karşı yeni bir saldırı başlattı.

Dizinin Konusu Ne?

Selahaddin Eyyubi, 12. yüzyılda Haçlı istilalarının İslam alemini kasıp kavurduğu dönemde geçiyor. Kudüs ve diğer İslam toprakları Haçlıların eline geçerken, Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla bu toprakları geri almak için mücadele ediyor. Dizide, Selahaddin'in Askalan şehrini kurtarma çabaları ve bu süreçte karşılaştığı zorluklar anlatılıyor. Selahaddin'in, Askalan emirinin kızı Süreyya ile olan aşkı da hikayeye derinlik katıyor.

Selahaddin Eyyubi Oyuncuları Kimler?

Dizide Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız gibi ünlü isimler rol alıyor. Selahaddin Eyyubi'yi canlandıran Güneş, karakterin merhamet ve adalet simgesi olduğunu belirterek, bu büyük komutanı canlandırmanın gurur verici olduğunu ifade ediyor. Dilin Döğer ise cesur ve savaşçı bir kadın olan Süreyya karakterini canlandırıyor ve bu projede yer almanın kendisi için büyük bir şans olduğunu dile getiriyor.

Selahaddin Eyyubi Dizisi Canlı Yayın Nereden İzlenir?

Selahaddin Eyyubi dizisini TRT 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca, TRT 1'in resmi web sitesinden de dizinin canlı yayınını takip edebilirsiniz. Yeni bölümleri kaçırmamak için TRT 1'in yayın akışını ve web sitesini takip etmeyi unutmayın.

Selahaddin Eyyubi'nin heyecan dolu 26. bölümü bu akşam ekranlarda! Kaçırmayın!