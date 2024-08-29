Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak 4. haftanın programı şöyle:
Yarın:
21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir
21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel
21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana
1 Eylül Pazar:
19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan
19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim
21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş
21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin
Not: Gaziantep FK haftayı BAY geçecek
Kaynak: AA