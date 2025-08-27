Trendyol 1. Lig’de 4. hafta hazırlıkları sürerken, heyecana sahne olacak maçlar sabırsızlıkla bekleniyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında seyircisinden yoksun çıkacağı maçta konuk edeceği Bandırma Spor’u mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etmeyi planlıyor.

Ligde 3. Hafta itibari ile liderliğini koruyan Arca Çorum FK, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Bu maçta Van Spor taraftarları tarafından heyecanla takip edilecek maçlar arasında olacak.

Heyecanla beklenen 4. hafta maç programı şu şekilde;

29.08.2025 19:00 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Bandırma Spor

29.08.2025 21:30 Sms Grup Sarıyerspor - Erzurumspor FK

30.08.2025 19:00 Eminevim Ümraniyespor - Esenler Erokspor

30.08.2025 19:00 Sakaryaspor A.Ş. - Boluspor

30.08.2025 21:30 Manisa Futbol Kulübü - Alagöz Holding Iğdır FK

30.08.2025 21:30 Atakaş Hatayspor - İstanbulspor A.Ş.

31.08.2025 16:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Arca Çorum FK

31.08.2025 19:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Özbelsan Sivasspor

31.08.2025 21:30 Adana Demirspor A.Ş. - Amed Sportif Faaliyetler

31.08.2025 21:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - Sipay Bodrum FK