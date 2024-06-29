Trafikteki tüm araçların zorunlu trafik sigortasının yaptırmadığı ve yaşlı araçların bu konuda başı çektiği biliniyor.

Can ve mal güvenliği açısından zorunlu trafik sigortasının hayati önemi olduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin araçtan 6 milyon 23 bin 235’inin, yani yaklaşık yüzde 20’sinin sigorta poliçesinin olmadığını belirtti.

"Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 20’sinin sigorta poliçesi yok"

Bendevi Palandöken, trafiğe kayıtlı araçların sayılarını ve zorunlu trafik sigorta oranlarını şu sözlerle açıkladı:

Trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin araçtan 6 milyon 23 bin 235’inin, yani yaklaşık yüzde 20’sinin sigorta poliçesi yok. Otomobillerin yüzde 6,71’i, kamyonetlerin yüzde 11,21’i, minibüslerin yüzde 19,45’i, özel amaçlı taşıtların yüzde 19,06’sı, motosikletlerin ise yüzde 65’inin zorunlu trafik sigortası bulunmuyor.

"Motosiklette sigorta oranı daha yüksek olması gerekiyor"

Kuryelik mesleğindeki artışla birlikte özellikle kaza ihtimali ve hasarı daha büyük olan motosiklette sigorta oranı daha yüksek olması gerekirken ne yazık ki tam tersi bir durum var. Geçtiğimiz yıllarda olan taksitlendirme imkanının kaldırılması ve tek çekim ödeme yapılması sigortasızlığın başlıca sebeplerinden biri.

"Sigortada her ay yüzde 3 oranında da otomatik artış"

Öte yandan sigorta fiyatı sürücünün yaşına, aracın markasına ve modeline göre değişkenlik gösteriyor. Buna ilaveten her ay yüzde 3 oranında da otomatik artış gösteriyor. Fiyatlar makul seviyeye indirilir, taksit imkanı yeniden getirilir ve her sigorta kendi masrafını karşılarsa sigortalılık oranı artar.

"Trafikte dolaşan araçların yüzde 30’unu 20 yaşın üzerindeki araçlar oluşturuyor"

Trafikteki yaşlı araç sayısının fazla olmasının da sigortasızlık konusunda etkili olduğunu belirten Palandöken, şu bilgileri verdi:

Trafikte dolaşan araçların yaklaşık yüzde 30’unu 20 yaşın üzerindeki araçlar oluşturuyor. Bu araç sahiplerinin ise trafik sigortası yapma oranı bir hayli düşük. Ortalama 10 bin lira civarında olan trafik sigortasını vatandaş fazla buluyor, 691 lira olan sigortasız araç kullanma cezasını ise buna tercih ediyor. Fakat araçları için bu rakamları çok bulan vatandaş kendilerini tehlikeye soktuğunu unutmamalı. Bir kazanın bedeli bunun çok üstünde pahalıya patlayabilir. 3 milyon liralık araç sahibi 10 bin lirayı vermekte zorlanmayabilir fakat 300 bin liralık araç sahibi bu rakamları çıkartmakta zorlanabilir. Bu sebep ile sigorta yaptırmak ulaşılabilir kılınmalı.