Trafik polisleri denetimlerini sürdürüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 2-9 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 1 milyon 896 bin 66 araç denetlendi.

Çakar denetimi

Denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 240 sürücüye işlem yapıldı.

373 bin 306 işlem yapıldı

Ayrıca, 99 bin 794 araca aşırı hız işlemi başta olmak üzere toplam 373 bin 306 işlem yapıldı.

"Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerine yer verdi.