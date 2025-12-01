Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda, 3 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında Trabzonspor - İmaj Altyapı Vanspor FK arasındaki maçı Gürcan Hasova yönetecek. Hasova’nın yardımcılıklarını Kemal Elmas ve İbrahim Ethem Potuk üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emre Akan Çalışkan olacak.
Zorlu müsabaka, 3 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da Papara Park Stadyumu’nda oynanacak.
Kaynak: Wanhaber/ Mecnun Çali