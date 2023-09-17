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Süper Lig'in 5. haftası dev bir randevuya sahne oldu. Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor ile Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş, hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maç sonucu: Trabzonspor 3-0 Beşiktaş

90' Yaşanan tartışmanın ardından Rosier ve Bakasetas sarı kart gördü.

90' Sahada iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sebebiyle oyun durdu.

86' Trabzonspor'da Enis Destan, Omar Colley'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

84' Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin yerine Taxiarchis Fountas oyunda.

83' Rachid Ghezzal, ceza alanı önünden kaleyi yokladı. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.

79' Beşiktaş'ta Salih Uçan kenarda. Baktiyor Zaynutdinov oyuna dahil oldu.

73' Salih Uçan'ın ceza alanına havalandırdığı topa Muleka kafayı vurmak istedi. Top yandan auta gitti.

71' Trabzonspor'da Berat Özdemir ve Jens Stryger Larsen oyunda. Eren Elmalı ile Edin Visca kenarda.

69' Beşiktaş tek paslarla etkili çıktı. Rosier'in ortasında top doğrudan auta gitti.

68' Beşiktaş'ta Rashica'nın yerine Ghezzal oyunda.

67' Visca'nın savunma arkasına gönderdiği topta önce Bardhi, sonra Trezeguet son olarak da Enis topa hareketlendi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

62' Sol kanattan savunma arkasına sarkan Trezeguet ceza alanına çevirdi. Edin Visca kale ağzından topu ağlara gönderdi.

62’ Gol… Trabzonspor 3-0 Beşiktaş (Visca)

60' Trabzonspor yedek kulübesinde teknik ekipten bir isme sarı kart çıktı

59' Orta alanda Salih Uçan'ın Bakasetas'a yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı.

58' Beşiktaş, Omar Colley ile golü buldu ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

57' Trabzonspor'da Eren Elmalı, Rashica'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

56' Visca'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet'in vuruşunu Mert kornere çeldi.

55' Ceza alanı önünde savunmadan seken topu önünde bulan Aboubakar sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

53' Sol kanatta topla buluşan Rashica arka direğe ortaladı ancak aynı topa yükselen Muleka ve Aboubakar topa vuramadı.

51' Trabzonspor'da Batista Mendy, sarı kart gördü.

49' Sol kanatta topla buluşan Masuaku ceza alanına ortaladı. Mehmet Can kafayla topu uzaklaştırdı.

47' Trabzonspor'da Onuachu sakatlık yaşadı ve kenara geldi. Enis Destan oyunda.

46' Beşiktaş'ta Cenk yerine Aboubakar, Onur yerine Masuaku, Rebic yerine Muleka oyuna girdi. Trabzonspor'da ise Abdülkadir'in yerine Trezeguet oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Trabzonspor 2-0 Beşiktaş

45' Batista Mendy'nin yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruş üst direkten döndü.

43' Ante Rebic sol kanattan topu sürüklemek istedi ancak 3 Trabzonsporlu oyuncu birden topa baskı yaptı ve topu taca gönderdi.

41' Sağ çaprazda çizgiye yakında bir noktadan serbest vuruş kullanan Bakasetas, direkt kaleyi düşündü. Yerden sert giden top ağlarla buluştu.

41’ Gol… Trabzonspor 2-0 Beşiktaş (Bakasetas)

39' Sağ kanattan hücuma kalkmak isteyen Rosier, Uğurcan'ın boşa çıkması sonrası topla buluştu. Daha sonra topu ayağına alan Rashica şutunu çekmeden önce savunma araya girdi.

33' Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Ante Rebic sol kanattan çizgiye inmek istedi, Baniya araya girerek topu taca gönderdi.

30' Hızlı gelişen hücumda sol kanatta topla buluşan Bardhi'nin arka direğe ortasında kafayı vuran Onuachu, takımını 1-0 öne geçti.

29’ Gol… Trabzonspor 1-0 Beşiktaş (Onuachu)

28' Edin Visca sağ kanattan ortaladı. Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

22' Sol kanattan hücuma katılan Eren Elmalı'nın yerden ortasında ceza alanındaki Abdülkadir Ömür topa hareketlendi. Colley son anda araya girdi.

16' Sağ kanatta topla buluşan Amir Hadziahmetovic arka direğe ortasını yaptı. Ante Rebic'ten önce Uğurcan topu kontrol etti.

14' Rebic'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Gedson aşırtma bir vuruş denedi. Top üstten auta gitti.

9' Bakasetas'ın pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Visca kaleyi düşündü. Top yandan auta gitti.

6' Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Cenk sağ çaprazdan uzak köşeye vurmak istedi. Top savunmada kaldı.

5' Rosier'in taç atışında Cenk göğüs pasıyla topu Rashica aktarmak istedi ancak top taca gitti.

1' Maç başladı.