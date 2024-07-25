Ankara'nın ardından İstanbul'da, UKOME Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam kararı çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) dün gerçekleştirilen toplantısında toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alınmıştı.

İstanbul'da 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.