Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Van'ın Edremit ilçesinde inşa edilen 389 sosyal konutu hak sahiplerine teslim etmeye başladı. 25 Haziran 2025 tarihinde başlayan teslimatlar, 25 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Van Edremit Eskicami Mahallesi'nde yer alan 400 Konut Projesi kapsamında, hak sahiplerine konut teslimatları gerçekleştirilmeye başlandı.

TOKİ Başkanlığınca yapılan açıklamada şu bilgiler de yer aldı:

“Van Edremit Eskicami Mah. 400 Konut Projesi kapsamında yer alan konutların teslim işlemleri 25

HAZİRAN–25 TEMMUZ 2025 tarihleri arasında aşağıda yer alan program çerçevesinde “TÜMAŞ

TÜRK Mühendislik ve Müşavirlik” tarafından Van Edremit Eskicami Mah. 400 Konut Projesi şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

2) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

3) Banka nezninde imzalanmış olan KDV Taahhütnamesi. (Konut alıcılarının teslim işleminden önce Ziraat Bankası A.Ş. EDREMİT Şubesine giderek imzalamaları gerekmektedir.)

Belirtilen tarihlerde konut alıcıları, Müşavir firma tarafından verilecek “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” nü imzalayarak konutlarını teslim alacaklardır. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen göstermenizi rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.”