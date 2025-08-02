Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında Van’ın da olduğu birçok ilde arsa satışı gerçekleştirecek. İlk açıklamada Van’da 2 arsa satışı yapılacağı duyurulurken müzayedenin yapılmasına sayılı günler kala bir arsanın satıştan çekildiği duyuruldu.

Van’da satışa çıkarılan arsa İpekyolu ilçesi Şafak Mahallesinde yer alıyor.

MÜZAYEDELER HANGİ TARİHTE OLACAK?

Arsa satışları için müzayedeler 5-6 Ağustos tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

5 Ağustos’ta ki müzayede; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat Uşak, Yalova ve Yozgat illerindeki arsalar için yapılacak.

VAN’DAKİ ARSA SATIŞI 6 AĞUSTOS’TA

6 Ağustos’ta ise Van, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon illerindeki arsalar için müzayede yapılacak.

Açık arttırma ile satılacak olan muhtelif arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya peşin ödeme ile sahip olunabilecek.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN ARSA

Kentsel Dönüşüm Başbakanlığı tarafından, Van’ın İpekyolu ilçesinde satışa çıkarılacak olan muhtelif arsa Şafak Mahallesinde yer alıyor. Daha önce satışı duyurulan ardından satıştan çekilen arsa ise Şerefiye Mahallesinde yer alıyordu.

MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

Açık artırmalar, 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde saat 10.30'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle’de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de www.emlakmuzayede.com teklif verilebilecek.