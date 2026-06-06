TOKİ, 17-18 Haziran tarihlerinde 39 ilde toplam 554 muhtelif arsayı açık artırma usulüyle satışa sunacak.

Satış kapsamında Van’ın Edremit ilçesinde de 3 arsa yatırımcıların beğenisine sunulacak.

MÜZAYEDE 17-18 HAZİRAN TARİHLERİNDE

Müzayedeler; Van, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki arsalar için gerçekleştirilecek.

Açık artırma ile satışa sunulacak arsalar, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade seçeneğiyle ya da peşin ödeme imkânıyla satın alınabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR

TOKİ tarafından Van’ın Edremit ilçesinde satışa çıkarılacak arsalar Şabaniye, Kurubaş ve Süphan mahallelerinde bulunuyor.

Açık artırmalar, 17-18 Haziran 2025 tarihlerinde saat 10.30’da Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yerleşkesi ile İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası’nda (Küçükçekmece) gerçekleştirilecek.

Müzayedeye fiziki katılımın yanı sıra internet üzerinden de teklif verilebilecek. Detaylı bilgiye ve online katılım imkanına emlakmuzayede.com adresinden ulaşılabilecek.