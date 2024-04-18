Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.06'da merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,97 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Tokat, Sivas, Yozgat ve ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte bu illerde birçok vatandaş panik içerisinde sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre depremin merkez üssünde ve çevre ilçelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİLİKTEN ‘OLUMSUZ BİR DURUM YOK’ AÇIKLAMASI

Tokat Valiliğinden depremin ardından yapılan açıklamada, “Sulusaray merkezli meydana gelen ve civar bölgelerimizden de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah milletimizi memleketimizi her türlü afetten korusun. AFAD’a bağlı ekipler bölgedeki yerleşim yerlerinde saha çalışmalarını sürdürüyor.” denildi.

BAKAN YERLİKAYA: ALLAH ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ AFETLERDEN KORUSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada AFAD'ın saha çalışmalarına devam ettiği ve depremde olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi. Yerlikaya, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

DEPREM SİVAS’TA DA HİSSEDİLDİ

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen deprem Sivas'ta da hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşların yaşadıkları panik sonrası cadde ve sokaklara çıktıkları görüldü. Sivas Valiliği tarafından depremle ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Tokat olan 4.7 şiddetinde depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimizde de hissedilen depremde, il merkezinde ve ilçelerde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir. Allah, ülkemizi ve şehrimizi her türlü felaketlerden korusun. Geçmiş Olsun" ifadelerine yer verildi.

TOKAT’TA 4.1’LİK ARTÇI ŞOKUN ARDINDAN SOKAĞA ÇIKANLARIN SAYISI ARTTI

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02.35’te yine merkez üssü Sulusaray ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu artçı depremden sonra Tokat merkezde çok sayıda vatandaş daha evlerini terk etti. Battaniyelerle sokaklara çıkan vatandaşların bazıları araçlarında soğuktan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da yaktıkları ateşin çevresinde ısınarak geceyi geçirdi.

DEPREM ANINDA AHIRDAKİ HAYVANLAR AYAĞA KALKTI, MARKETTE EŞYALAR DEVRİLDİ

Sulusaray merkezli deprem anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Sulusaray ilçesinde bir marketteki güvenlik kamera kayıtlarında sarsıntıyla birlikte raflarda bulunan eşya ve ürünlerin yere devrildiği görüldü. Yine ilçede bir ahırdaki güvenlik kamera görüntüsünde deprem anında huzursuzlanan büyükbaş hayvanların ayağa kalktıkları kayıtlara yansıdı.

DEPREMLERİN ARDINDAN 3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tokat'ta meydana gelen iki ayrı deprem sonrası valilikten yapılan yazılı açıklamada, 3 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.