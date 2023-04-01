Türkiye Otomobil Girişimi Grubu tarafından üretilen yerli otomobil Togg'u alacaklar çekilişle belirlendi. Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu da, Togg'un geç kalınmış bir proje olduğunu söyleyerek, “Togg geç kalınmış bir proje. Dünya geneline baktığımız zaman İspanya'yı baz alırsak aynı konumda olmamıza rağmen onlar 50 yıldır araçlarını üretiyorlar ve her illerinin adına bir araç var.

Durum böyle olunca bizim için otomotiv sektöründe bizim için geç kalınmış bir projeydi ama sonuç itibariyle güzel bir proje oldu. Togg'da elektrikliye geçilmiş olması, içten yanmalı motorların terk edilmiş olması kulvar farkını kurtarmış oldu. Aynı teknolojiyle üretime başlamamızın ciddi bir avantajı oldu ve doğru bir zamanda da girmiş olduk. Togg bütün ülkemizde ciddi bir heyecan oluşturdu. Hem kendi aracımız olması sebebiyle hem de ciddi donanımı ve teknolojisi kıyaslandığı zaman birçok arabanın üzerinde performansa sahip.

Togg'un dünyada da ses getirecek bir marka olduğuna inanıyorum. Çünkü gerçekten fiyat kalite endeksinden baktığımızda doğru bir tasarımla güzel bir araç oldu” ifadelerini kullandı. “Togg alacağım için aracımı satıyorum” diyenlerin sayısı da çoğalmaya başladığını kaydeden Yurtlu, “Togg kendi segmentindeki araçlar arasında yüzde 30'lara yakın aşağı fiyatta çıktığı için piyasada bir beklenti oluşturdu.

O segmentlerde araç alacakların, orta ve uzun vadede düşünen insanlar Togg düşünmeye başladılar. “Togg alacağım için aracımı satıyorum” diyenlerin sayısı da çoğalmaya başladı. Bundan 3 ay önce böyle değildi ama şuanda gerçekten böyle bir talep oluştu. İnşallah hayırlı neticeler alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Van Bölge Gazetesi