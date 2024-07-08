Ofisin sosyal medya hesabından hububat alımlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 14 Mayıs'ta başlanan "2024 Dönemi Hububat Alım Kampanyası" kapsamında, ülke genelindeki iş yerleri ve protokol imzalanan lisanslı depolar olmak üzere, 600'ün üzerindeki alım noktasında hububat alım faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda üreticilerden bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alımı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depolama itibarıyla bütün tedbirler alınmış ve hazırlıklar tamamlanmış olup üreticilerimizin TMO'ya vermek istediği ÇKS'ye kayıtlı buğday ve arpanın tamamı satın alınacaktır. Ürün bedeli ödemeleri periyodik olarak üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaktadır. Alım faaliyetlerimiz sürdürülecek olup tüm imkanlarımızla üreticilerimizin yanında olmaya devam edilecektir."