Sinema ve dizi projelerinin vazgeçilmez yüzlerinden biri olan Şener Kökkaya hayata veda etti.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tören düzenlendi

Hayatını kaybeden 82 yaşındaki oyuncu Şener Kökkaya için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve oyuncunun yakınları katıldı.

Kökkaya’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı’na defnedildi.