Burcu Yaprak Sarma, son dönemde Tiktok'ta hızla yayılan yeni bir trend haline geldi. Birçok Tiktok kullanıcısı, bu özel sarma tarifini deneyip kısa videolarda paylaşmaya başladı. Yaprak sarmanın tadım videoları ve tarifin anlatımı, kısa sürede Tiktok'ta viral oldu.

Trend olan Burcu Yaprak Sarma, marketlerde hızla tükendi. Özellikle A101 marketlerinde satılan bu ürünün rafları boşaldı, stoklarının tükenmesiyle Burcu Yaprak Sarma bulunmaz bir ürün haline geldi. Tiktok kullanıcılarının yoğun ilgisi ve tadım videolarıyla bu lezzet fenomeni haline gelen Burcu Yaprak Sarma, sosyal medyanın yemek kültürü üzerindeki etkisini de bir kez daha gösterdi.

Tiktok'ta paylaşılan Burcu Yaprak Sarma videolarıyla başlayan bu trend, kısa sürede marketlerdeki stokları tüketti ve Burcu Yaprak Sarma sosyal medyanın en çok konuşulan ürünlerinden biri haline geldi. Ancak bu hızlı yükselişin nasıl devam edeceği ve Burcu Yaprak Sarma'nın geleceği hala merak konusu.