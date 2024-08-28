Ticari Kredilerde Büyük Sürpriz! 100 Bin TL İçin Aylık Ödeme Beklenenin Üstünde!

Ekonomide Yavaşlama ve Kredi İhtiyacı Ekonominin yavaşlama sinyalleri verdiği bu dönemde, finansmana ihtiyaç duyan şirketler kredi arayışlarına hız verdi. Ancak sıkı para politikalarının etkisiyle yükselen faiz oranları, kredi alımını oldukça zor hale getirdi. Faiz oranları yüzde 4 ila yüzde 6 arasında değişirken, kredi kullanımı ciddi bir maliyet yaratıyor.

KOBİ'ler İçin Zorlu Dönem: Faiz Oranları ve Maliyetler KOBİ kredileri için uygulanan faiz oranları yüzde 4'ün üzerinde seyrederken, toplam kredi maliyetleri yüzde 70 seviyelerine kadar ulaştı. 12 ay vadeli 100 bin liralık bir ticari kredi için geri ödeme tutarı, neredeyse 150 bin lirayı buluyor. Bu durum, işletmelerin kredi alma konusundaki tereddütlerini artırıyor.

Akbank'ta 100 Bin TL Kredinin Şaşırtıcı Aylık Taksiti Akbank, yüzde 3,99 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor. Ancak bu oran bile, aylık 10.773 TL taksit ödemenizi gerektiriyor. Toplamda 130.372 TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor ki bu da işletmelerin sırtına ek bir yük bindiriyor.

QNB Finansbank'ta Kredi Maliyeti Daha Yüksek QNB Finansbank, yüzde 4,27 faiz oranı ile kredi sağlıyor. Bu durumda, aylık taksit 10.956 TL'ye çıkıyor. Toplamda ise ödenecek tutar 132.575 TL’ye ulaşıyor. Bu rakamlar, işletmelerin kredi kullanma kararını bir kez daha düşünmelerine neden oluyor.

ING Bank'ın Sunduğu Faiz Oranı ve Geri Ödeme Şartları ING Bank ise yüzde 4,11 faiz oranıyla kredi sağlıyor. Aylık taksit tutarı 10.851 TL olurken, toplam ödeme 131.314 TL’ye çıkıyor. KOBİ'ler için bu oranlar, maliyet açısından biraz daha uygun görünse de, yine de oldukça yüksek.

Denizbank'ta Faiz Oranları Şaşırtıyor Denizbank, yüzde 5,49 gibi yüksek bir faiz oranı sunuyor. Bu da aylık 11.774 TL taksit anlamına geliyor. Toplamda ise ödenecek tutar 142.391 TL’yi buluyor. Bu oranlar, işletmelerin kredi kullanma konusunda iki kez düşünmesine neden oluyor.

Yapı Kredi’de Durum: Faiz ve Taksit Tutarı Yapı Kredi, yüzde 4,50 faiz oranı ile kredi sunuyor. Aylık taksit tutarı 11.108 TL olurken, toplam ödeme miktarı 134.399 TL’ye ulaşıyor. Bu durum, işletmelerin nakit akışını zorlayacak seviyelerde bulunuyor.