TÜMEDEF Başkanı Talat Yıldız, SRC belgesi alımlarında 2025 yılından itibaren hayata geçirilecek yeni düzenlemeler konusunda bilgi verdi. Yıldız, ticari araç kullanan şoförlerin bu belgeyi alma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatıp, "4925 sayılı kanuna istinaden karayollarında yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler bu belgeyi almak zorunda.

Federasyon olarak yeni yılda bazı önerilerimiz oldu ve Ulaştırma Bakanlığı ile görüştük. Psikoteknik belgesi 5 yılda bir yenileniyor. Tehlikeli taşımacılık yapan şoförlerin belgesi 5 senede bir değişiyor. Ticari araç kullanan şoförlerin belge alma zorunluluğu olduğundan buna dikkat etmesi gerekir. Yeni yılda haçlar artacağı için şoförlerin bu belgeleri bir an önce almaları iyi olur" dedi.

Belge alımı için harç ve eğitim bedellerinin her ilde farklılık gösterdiğini ifade eden Yıldız, İzmir Valiliği ile taban fiyat belirlemesi yaptıklarını söyleyip şöyle devam etti:

"İzmir'de yaklaşık 4 bin 800 liralık bir fiyat uygulanıyor. Başka illerde fiyat değişir. Her ilin kira giderleri farklı olduğu için artabilir de azalabilir de. Hem harç hem eğitim bedelleri için yaklaşık yüzde 40'lık bir artış olacak. 2025 Ocak ayından itibaren İzmir'de bu fiyat 6 binin üzerine çıkacak."

'MOTOKURYELERE SRC 4 BELGESİNİ ÖNERDİK'

Sayıları giderek artan motokuryelerin de SRC belgesi alması için görüşmeler yaptıklarını söyleyen Yıldız, "Ticari araç kullananlar bu belgeyi alıyor. Motokuryeler ile ilgili bir çalışmamız var. Onların da en azından, yük ve eşya taşımacılığı kapsamında SRC 4 belgesi almaları gerekiyor. Benzin istasyonlarında çalışanlar yanıcı madde ile çalıştığı için onlar da SRC 5, yani tehlikeli madde taşımacılığı yapan şoför belgesi almaları gerekir" dedi.

Bu belgeleri almak için bir eğitimden geçileceğini ve daha bilinçli hale geleceklerine dikkat çeken Yıldız, bu sayede kazaların da önlenebileceğini dile getirdi. Yıldız, "Şoförler profesyonelleşecek. Daha önce herkes şoförlük yapıyordu. Ama 4925 sayılı kanun bu düzenlemeleri getirdi. Kanunda belirlendiği için bu belgeleri almak zorunlu olacak. Almayanlara da ceza kesilebilir" diye konuştu.