Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu dereceli "ticaret müfettiş yardımcısı" kadrosuna İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 10 ticaret müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacak.

Sınava başvurular, 9-20 Aralık tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 8-9 Şubat 2025 tarihlerinde dört oturumda düzenlenecek.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar Ticaret Bakanlığının internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek. Bu adaylara, başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirmede bulunulacak.

Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmalarına ve seyahat etmelerine engel durumlarının olmadığına, adli sicil kaydına, erkek adayların askerlikle ilişiklerinin bulunmadığına dair yazılı beyan, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf istenecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de 3 müfettiş yardımcısı alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 3 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

Adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) ilan edilmesiyle 5 gün içerisinde, İŞKUR açık iş ilanlar bölümünden elektronik ortamda ve/veya İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen başvuru yapabilecekler.

Aday listesi, İŞKUR tarafından KPSS puan sıralamasına göre düzenlenecek. Liste, "www.kiyiemniyeti.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Listede adı bulunanlar, gerekli belgeleri, 20 Aralık'a kadar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının İstanbul'daki adresine posta/kargo yoluyla ya da şahsen teslim edecekler.

Sınav, 16 Ocak 2025 tarihinde aynı adreste gerçekleştirilecek.