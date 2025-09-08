Ticaret Bakanlığı ekipleri, marketlere yönelik fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde başta ekmek, et ve peynir olmak üzere, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin etiketlerini inceledi. Fiyat etiketinde ürünün üretim yerine, ayırıcı özelliğine, birim ve satış fiyatına bakan ekipler, malın kasa ve raf fiyatını karşılaştırdı.

"Şüpheli işletmeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk ediliyor"

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin, tüketicinin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarını oluşturmak amacıyla yoğun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerde, işletmelerden ürüne ait geçmişe yönelik 3 aylık faturaları istediklerini aktaran Tan, "Faturaların incelenmesi sonucunda, haksız fiyat şüphesi oluşan işletmeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk ediliyor. Burada haksız fiyat uygulamasının tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanıyor. Bu kapsamda Ankara'da, bu yılın ocak ayından bugüne kadar toplam 15 bin firma, 4 milyon ürün denetlendi, 140 milyon lira idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Tan, başkentteki denetimlerin 25 ilçede aralıksız devam ettiğine değinerek, vatandaşların, marketlerde karşılaştıkları uygunsuzlukları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), e-Devlet, Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması ve il müdürlükleri üzerinden şikayet edebileceğini kaydetti.

İstanbul

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat, etiket ve haksız fiyat artışı denetimi yaptı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı incelendi. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşe ve geliş fiyatı bilgisi "Hal Kayıt Sistemi" üzerinden kontrol edildi.

Sarıyer'de gerçekleştirilen denetimlerde bir marketin manav reyonunda "Hal Kayıt Sisteminden" incelenen ürünlerin bazılarında halden alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki rakamda haksız fiyat artışı ve yanlış bildirim için tutanak tutuldu.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 aydır okul malzemeleri ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, gıda, market, restoran kafe, toptan gıda ve toptan sebze halleri denetimlerine devam ettiklerini bildirdi.

İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'nin 81 ilinde gıda öncelikli olarak denetimlerin devam ettiğini dile getiren Menteşe, "Yapılan denetimlerde fiyat etiketlerine bakıyoruz. Alışla satış arasında makul olmayan artış varsa onları inceleyip tutanak tutuyoruz. Burada sebze meyve ürünlerinin kimliğinde eksiklikler gördük. Hal Kayıt Sistemi'ndeki bildirimlerde buradaki ürünün üretim tarihi arasında farklılıklar vardı ve onları not aldık, tutanağa bağladık, bu tutanakları sonrasında inceleyeceğiz ve idari işlemler için gereğini yapacağız." diye konuştu.

"Son 3 haftayı kapsayan kırtasiye denetimlerinde 6 milyon 882 bin liralık idari yaptırım uyguladık"

Menteşe, son 3 haftayı kapsayan kırtasiye denetimlerinde yaklaşık 1500'e yakın iş yerini denetlediklerini belirterek, "Yaptığımız denetimlerde 216 bin 848 ürüne baktık. Burada 2 bin 174 yönetmeliklere aykırı durum tespit ettik ve bunun karşılığında 6 milyon 882 bin liralık idari yaptırım uyguladık." ifadelerini kullandı.

Market denetimlerine ilişkin de bilgi veren Menteşe, son 8 ayda yaklaşık 13 bin 984 market denetimi gerçekleştirdiklerini, bunların neticesinde 3 milyon 809 bin ürünü incelediklerini söyledi.

Bu incelemeler neticesinde 67 bin 623 aykırılık tespit ettiklerine işaret eden Menteşe, bunun karşılığında ise 214 milyon 94 bin liralık idari yaptırım uyguladıklarını aktardı.

Menteşe, Bakanlık tarafından restoran ve kafelerde de menülere yönelik denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Son 8 ay içinde 18 bin 360 işletmeyi denetledik ve 1 milyon 639 bin 544 menünün yönetmeliğe aykırı olduğunu tespit ettik. Bu aykırılıklar karşısında 45 milyon 248 bin lira idari yaptırım uyguladık." dedi.

"Ticaret Bakanlığı olarak halka sunulan tüketim ve toptan ürünlere yönelik denetimlere aralıksız devam ediyoruz"

Menteşe, Ticaret Bakanlığı olarak halka sunulan tüketim ve toptan ürünlere yönelik denetimlere devam edildiğini, kentte denetimlerin aralıksız sürdüğünü aktardı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Menteşe, "Diğer Bakanlıkların da yaptığı uygulamalar var. Vatandaşlarımız alışverişe çıkmadan önce mutlaka bu uygulamalara girsinler. Orada hangi ürünü alacaklarsa nerede daha uygun olduğunu görebiliyorlar. Yine sahada karşılaşılan durumu e-devlet üzerinden veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden bu durumları bizlere bildirebilirler." ifadelerini kullandı.

Menteşe, incelemeler sonucu tutanakların Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildiğini sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 29, Anadolu Yakası'nda ise 14 ekip olmak üzere toplam 43 ekiple denetimlerini sürdürüyor.

Sakarya

Erenler ilçesinde yapılan denetimlerde, ekipler raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıklarını kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, AA muhabirine, yıl içerisinde haksız ve fahiş fiyat artışları ile stokçulukla mücadele edip tüketicilerin menfaatlerini ve iç piyasa dengesini korumayı amaçladıklarını söyledi.

Denetimleri aralıksız sürdürdüklerine değinen Atmaca, "Vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Atmaca, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yaygın ve yoğun fiyat etiketi denetimlerini de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Uygulamaların tavizsiz gerçekleştiğini vurgulayan Atmaca, "Yapmış olduğumuz denetimlerde o uygulamada öngörülen her türlü maddi ve manevi aksamalarda, eksiklik gördüğümüzde herhangi bir şekilde taviz vermeden her işlem için ayrı ayrı idari işlem, para cezası uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli

İzmit ilçesinde de bir markete giden ekipler ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

Ekipler, markette, temel gıda, manav, şarküteri ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, gazetecilere, vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla fahiş fiyat ve kasa-fiyat farkına yönelik denetimlerin il genelinde aralıksız sürdüğünü söyledi.

Uzunkaya, bugün Kocaeli genelinde yaklaşık 10 ekibin sahada görev yaptığını aktararak, "Özellikle okulların açılmasıyla basında yer alan bazı spekülasyonları göz ardı etmeden, özellikle de yumurta ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerine yönelik denetimlerimiz aralıksız şekilde devam edecek. Bu konuda fahiş fiyata yeltenen, tüketicinin alım gücünü, piyasanın ya da ticaretin dengesini bozmaya yönelik her türlü hareketin önünü şiddetle keseceğimizi ve bunlara geçit vermeyeceğimizi buradan belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

Kantin denetimlerinin öncelikli olarak okulların sorumluluğunda olduğunu ancak gerektiğinde bakanlık ve belediyeler tarafından da hem okul hem de hastane kantinlerinde kontrollerin yapıldığını belirten Uzunkaya, denetimlerin tüketicilerin ekonomik haklarını korumak ve sağlık koşullarını güvence altına almak amacıyla ilgili müdürlüklerle koordineli şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Denetimlerin esnafı zora sokmak için değil tüketici, üretici ve esnafın haklarını korumak amacıyla yapıldığını vurgulayan Uzunkaya, maliyet artışı olmadan fiyat yükseltenlere kesinlikle geçit verilmeyeceğini bildirdi.

Uzunkaya, alışveriş merkezleri ve diğer satış noktalarında fahiş fiyat veya tasarruf fiyatı farkı görüldüğünde vatandaşların Türkiye genelinde ALO 175 Tüketici Hattı’na ya da illerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne başvurarak haklarını arayabileceklerini ve bu yolla denetim talep edebileceklerini sözlerine ekledi.

Bursa

Kentte okulların açılmasıyla birlikte geçen ay başlayan kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimler, gıda ve market ürünlerine yönelik denetimlerle devam ediyor.

Ekiplerce Osmangazi ilçesinde yapılan denetimlerde, raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıkları kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şikayet üzerine ve rutin olarak yaptıkları denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını kontrol ettiklerini ifade etti.

Bununla birlikte, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıklarını da kontrol ettiklerini dile getiren Aslanlar, raflarda fiyat etiketi yoksa veya etiket ile kasa fiyatında uyuşmazlık varsa her bir aykırılık için 3 bin 166 lira idari para cezası uyguladıklarını belirtti.

Aslanlar, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını da kontrol ettiklerini vurguladı.

Bursa'da 2025 yılı başından bugüne kadar yaklaşık 3 bin 565 işletmede yaklaşık 922 bin ürünün denetlendiğini aktaran Aslanlar, "Yaklaşık 11 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Bu cezalara Bakanlığımızın kestiği haksız fiyat artışı cezaları ve diğer cezalar dahil değildir. Denetimlerimiz bundan sonra da rutin olarak aksamadan devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Antalya

Ticaret İl Müdürlüğünden 20 kişiden oluşan 10 ekip, kent merkezi ve 19 ilçede denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda, merkez Muratpaşa ilçesindeki bir süpermarkette denetim yapıldı.

Ekipler, kırtasiye malzemeleri, okul ürünleri, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin raf ve kasa fiyatlarını inceledi.

Reyonlardan aldıkları ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını denetleyen ekipler, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Elektronik ürünlerde garanti belgesi, yerli logo, indirimli yazan ürünlerde gerçekten indirim uygulanıp uygulanmadığının kontrolü gerçekleştirildi.

Ürünlerde tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalarının tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacağı ifade edildi.

Ekiplerin, denetimlere haftanın 5 günü devam edeceği belirtildi.

Mersin

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve beraberindeki ekip, merkez Yenişehir ilçesindeki bir zincir marketi denetledi.

Ekipler, marketteki temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin etiketlerini inceledi.

Uygulamada, fiyat etiketinde ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı ile kasa ve raf fiyatı karşılaştırıldı.

Mersin'de 8 ayda 6 bin 700'den fazla firma denetlendi

Ticaret İl Müdürü Sümer, gazetecilere, ülke genelindeki denetimlerin Mersin'de de aralıksız sürdüğünü söyledi.

Denetimlere ilişkin bilgi veren Sümer, şöyle konuştu:

"Ürün güvenliğini ve özellikle piyasadaki arz ve talep dengelerinde uygulanan fiyatlara bakarak piyasadaki artışları engelleyici önlemler almak için denetimleri sıklaştırdık. Şu anda özellikle fiyatlarda oluşan denge unsurlarına bakıyoruz. Fiyat etiketlerinin uyuşup uyuşmadığını, ürünlerdeki kalitenin denetimini gerçekleştiriyoruz. Bu sene ilk 8 ayda Mersin'de 6 bin 700'den fazla firma denetlendi. 347 binden fazla ürünün kontrolü gerçekleştirildi."

Erzurum

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi ile Tüketicinin Korunması kanunları kapsamında kentteki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına bakıp etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı arasında fark tespit edilen ürünleri inceledi.

İl Ticaret Müdür Vekili Hüseyin Yücel, AA muhabirine, denetimlerin her gün gerçekleştiğini söyledi.

Denetimlerde aykırılık tespit edildiğinde gereken işlemlerin yapıldığını ifade eden Yücel, "Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini koruma adına fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimleri yapıyoruz. Etiket denetiminde ürünün etiketinin olup olmadığını ayrıca kasa ve raf fiyatı arasında uygunluk olup olmadığını denetliyoruz." dedi.

Yücel, şunları kaydetti:

"Fahiş fiyattaysa ürün bilgilerini alıp firmadan geriye dönük 3 aylık alış-satış faturalarını alıp düzenleyip bakanlığımızın İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz. Erzurum'da yılın 8 ayında 3 bin 708 firmada 16 bin 710 ürün denetledik, aykırılık olanlara gerekli idari para cezası uygulanmaktadır. Okulların da açılmasıyla kırtasiye denetimlerimiz hızla devam etmektedir. Vatandaşlarımızın alış-veriş yaparken gördükleri aykırılıkları ALO 175 Tüketici Hattı ile CİMER üzerinden veya bizzat İl Müdürlüğümüze gelerek bildirebilirler. Vatandaşlarımız rafta etiket yoksa ya da raf kasa arası fiyatta farklılık görmüşse, bunların görsellerini alarak müracaat ederlerse daha iyi olur. Denetimlerimiz hızla devam edecektir."

Konya

Ekipler, bazı marketlerde yaptıkları kontrollerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimleri rutin olarak her gün sürdürdüklerini söyledi.

Denetimlerde, belli kriterlere göre kontroller gerçekleştirildiğini belirten Çağlayan, "Konya'da, yılbaşından bu yana 8 ayda 31 bin ürün denetledik. Bunun 1900'üne aykırı işlemi yapıldı. Buralara tarafımızca 6 milyona yakın ceza yazıldı. Okulların açılması hasebiyle geçen hafta özellikle kırtasiye üzerine ciddi bir denetim yaptık. 1000'e yakın ürün denetledik. Bunun içerisinde 40'a yakın ürün aykırı bulundu ve 120 bin lira ceza yazıldı." diye konuştu.

Tüketicilerin de duyarlılık göstererek yaşadıkları sorunlu durumlarda kendilerine ulaşabileceğini aktaran Çağlayan, Alo 175'i arayabileceklerini, e-devlet üzerinden Haksız Fiyat Artış (HFA) sistemine girip, şikayetlerini bildirebileceklerini kaydetti.

Samsun

Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan denetimlerde, ekipler kırtasiye malzemeleri, okul ürünleri, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıklarını kontrol etti.

Meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden barkot okutarak denetleyen ekipler, fahiş fiyat artışı olan ürünler hakkında tutanak tutarak iş yerinden savunma talep etti.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki yerel bir zincir markette denetlemeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla denetimleri sıklaştırdıklarını dile getiren Turpçu, "Denetimlerimiz genellikle '6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında 'haksız fiyat artışı' olup olmadığını, diğer taraftan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması 'Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği' kapsamında da ürünlerin üzerinde mevzuata uygun bir şekilde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığına özellikle dikkat ediyoruz. Tabii bu kapsamda da yine ürünlerle ilgili olarak kasa fiyatı üzerinde denetimlerimizi yoğunlaştırıyoruz." dedi.

Rafta indirimli görünen ürünlerin kasadaki fiyatlarla uyuşmadığı konularla karşılaştıklarını söyleyen Turpçu, "1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ürettiğimiz denetim faaliyetleri kapsamında ilimiz genelinde bugüne kadar 2 bin 100 market denetledik, 575 kafe restoran denetimini gerçekleştirdik. Yine diğer işletmeler nezdinde de 1100 işletmeyle ilgili denetimlerimizi gerçekleştirdik ve toplamda da 3 bin 700 civarında işletmemizin denetimini gerçekleştirdik. 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 550 işletmemizden savunma talep ettik. Yine özellikle sebze meyve reyonlarında ürünlerin üzerindeki künyelerin bulunup bulunmadığını, künyeler üzerinden haksız fiyat artışı olup olmadığını denetleme konusunda da kararlılıkla denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır

Bu kapsamda, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü 25 kişiden oluşan 10 ekip ile bir alışveriş merkezinde vatandaşlara "Tüketicilerin fiyat etiketine ve fahiş fiyata karşı bilmesi gerekenler" başlıklı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İl Müdürü Zafer Atik'in de yer aldığı denetimlerde bir süper markette, kırtasiye, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik "haksız fiyat artışı" ve "fiyat etiketi" denetimi gerçekleştirildi.

Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgili kanunlar kapsamında denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Yoğunluklu olarak temel gıda ve ihtiyaç malzemeleriyle ilgili denetim gerçekleştirdiklerini anlatan Atik, vatandaşların karşılaştıkları aykırılıkları ALO 175 Tüketici Hattı, Ticaret İl Müdürlüğü, CİMER ve Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulunabileceklerini belirtti.

Bu yılın 8 ayında yapılan denetimlerle ilgili bilgi paylaşan Atik, şunları kaydetti:

"Fiyat etiketiyle ilgili toplamda 4 milyon 625 bin 525 lira idari yaptırım kararı uyguladık. Yapmış olduğumuz denetimlerde hem vatandaşlarımız bilinçlendi hem de işletmelerimizin ceza oranlarının da düştüğünü görebiliyoruz. Bu sonuçla yapmış olduğumuz denetimlerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Denetimlerdeki amacımız tüketicilerimizin menfaatlerini korumak aynı zamanda işletmelerimize de rehberlik görevimizi yaparak bilgilendirmek."