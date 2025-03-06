Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ihracatçıların e-ticaret kanallarını ihracat modelleri arasına katarak yurt dışı müşterilerine doğrudan ulaşabilmesine ve yenilikçi ürünlerle ihracata katma değer sağlayabilmesine yönelik hazırlanan Karar'ın 25 Ağustos 2022'de uygulamaya alındığı hatırlatıldı.

e-İhracatın 2022'de genel ihracat içinde payı 2,2 milyar dolarla yüzde 0,9 iken, 2023'te 5 milyar dolarla yüzde 2,12'ye ve 2024'te 6,4 milyar dolarla yüzde 2,6'ya yükseldiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"e-İhracatın ekonomimize sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte 2025'te e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın küresel ticaretteki payını e-ihracat alanında da artırmak için destek paketlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Destek paketimiz kapsamında bugüne kadar 207 şirket, 2 pazaryeri, 6 perakende e-ticaret sitesi, 9 e-ihracat konsorsiyumuna yönelik toplam 320 milyon liralık destek sağladık. Destek politikamız çerçevesinde her zaman sektör paydaşlarımızla bir araya gelerek, gerçekleştirilen istişareler ışığında süreçlerimizi geliştirmeye ve kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, e-ihracat potansiyeli yüksek İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden BAE, Katar, Kuveyt, Nijerya ve Suudi Arabistan'ı hedef ülkeler listesine ekleyerek, bu ülkelere yönelik faaliyetlerde ilave yüzde 20 destek imkanı sağlandı."

Açıklamada, e-ticarette küresel lider olan Çin'e yönelik pazaryeri komisyonu desteği getirilerek, firmaların bu ülkeye girişlerini kolaylaştırıcı adımlar atıldığı belirtilerek, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında kişiselleştirilmiş ürünler ile otomotiv yedek parça sektörlerinde faaliyet gösteren ABD ve Kanada'da öncü pazaryerleri için komisyon giderlerinin destek kapsamına alındığı vurgulandı.

e-İhracatın toplam ihracat içindeki 2028 pay hedefi yüzde 10

İhracatçıların e-ihracat yol haritalarını oluşturmalarına yardımcı olacak e-Kolay İhracat Platformu'nun (E-KİP) hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, küresel e-ihracat şirketlerinden Çin, Rusya ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren önemli bölgesel pazaryerlerine uzanan 18 farklı pazaryeri, 5 farklı sosyal medya ve arama motoru reklam platformuna yönelik kılavuzlar yayımlandığı belirtildi.

Firmaların küresel pazaryerinde işbirlikleriyle çevrim içi mağaza hesap açılışlarını kolaylaştırarak, e-ihracat operasyonlarına destek olmaya 2025'te de devam edileceği vurgulanan açıklamada, ifadelere yer verildi:

"e-İhracat yapan firmalarımızın en doğru iş ortaklıklarını kurmalarına destek olmak amacıyla 2024'teki Çin ve Hindistan e-ihracat heyetlerimize ek, 2025'te de Brezilya, Endonezya, Japonya ve daha pek çok ülkeye heyet göndereceğiz. Öte yandan, Eylül 2024'te İstanbul'da, e-ticaret alanında uzman konuşmacıları bir araya getiren ve firmalarımızı 30'un üzerinde küresel pazaryeriyle buluşturan İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi'ni (IGEXX) 2025'te de düzenleyerek ülkemizin küresel e-ticaret ekosisteminde güçlenmesine katkıda bulunacağız. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin e-ihracata ilgisindeki artışla, Türkiye'nin e-ihracatta küresel bir oyuncu haline gelmesi için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. e-İhracatın genel ihracatımız içindeki payının 2028'de yüzde 10'a çıkarılması hedefine birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz."