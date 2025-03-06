İŞKUR İl Müdürlüğü, istihdamın artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik çalışma yürüttü.

İş arayan kadınları işverenlerle buluşturan, istihdam edilmeleri amacıyla kurumlarla iş birliği yapan il müdürlüğü, geçen yıl 4 bin 703 kadının başta çağrı merkezleri ve tekstil fabrikaları olmak üzere farklı sektörlerde işe yerleşmelerini sağladı.

İŞKUR Van İl Müdürlüğünün aracılığıyla üretim halkasının bir parçası olan, ekonomik özgürlüklerine kavuşan kadınlar, elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimine de katkı sundu.

"Türkiye birincisi olduk"

İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, AA muhabirine, kentte kadın istihdamını artırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İşe yerleştirme hizmeti sunmaya, kurs ve programları uygulamaya devam ettiklerini belirten Biçek, şunları kaydetti:

"Hedef odaklı çalışıyoruz. Bakanlığımız her yıl bir hedef belirliyor. Geçen yılki hedefimiz 9 bin kişinin istihdamını sağlamaktı. Devletimizin verdiği teşvik ve desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Hedefimizin üstüne çıkarak 10 bin 700 kişinin istihdamını sağladık. Bunun 4 bin 703'ünü kadınlar oluşturuyor. Ayrıca 1449 kadınımızın da kurs ve programlara yerleşmesini sağladık. Bu alanda Türkiye birincisi olduk. Genel Müdürümüzden 'teşekkür belgesi' aldık. Bu bizi ayrıca gururlandırdı. Kadın istihdamının fazla olduğu iller daha başarılıdır. Dünya çapında da bu böyle. Geleceğimizi şekillendiren kadınlarımıza her alanda destek olma gayretindeyiz."

İşe yerleştirdikleri kadınları sürekli ziyaret ettiklerini anlatan Biçek, "İşe yerleşen kadınlarımız aile ekonomisine katkı sundukları için çok mutlular. Çocukları da aileleri de mutlu. Bundan daha güzel ne olabilir? Bunları gördükçe şevkimiz daha da artıyor. Kadınlarımızı işe yerleştirmeye devam edeceğiz. Her zaman yanlarındayız ve destekçileriyiz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

"Kazancımla aile bütçesine katkı sunuyorum"

Anaokulda işe başlayan okul öncesi öğretmeni Rümeysa Aslan, İŞKUR sayesinde mesleğini yapmaya başladığını belirtti.

İŞKUR'un kadınlara iş imkanı sunduğunu ifade eden Aslan, "Güzel bir okulda mesleğimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öğrencilerimle güzel zaman geçiriyorum. Kazancımla aile bütçesine katkı sunuyorum. Bize iş imkanı veren İŞKUR ile okul müdürümüze teşekkür ederim." dedi.

"Kadınlara böyle bir imkanın verilmesini anlamlı buluyorum"

Tekstil fabrikasında yönetici olan Merve Çalışkan da Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olduğunu dile getirdi.

İŞKUR'un açtığı kursu tamamladıktan sonra bir fabrikada işe başladığını aktaran Çalışkan, "Kadınlara böyle bir imkanın verilmesini anlamlı buluyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra işe yerleşmem çok iyi oldu. Burası kurumsal bir fabrika. Kariyerim için çok faydalı olacak. İşe yerleşmenin, aile bütçesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çağrı merkezinde çalışan Evin Özdemir ise "Üniversite mezunuyum. İŞKUR aracılığıyla buraya yerleştim. Kadınlara yönelik böyle bir çalışmanın devletimizin eliyle yapılıyor olması mutluluk verici. Bir kadının ayakları üzerinde durması, aile ekonomisine katkı sunması gurur verici. Bu duyguları yaşıyoruz. Bize her konuda destek veren İŞKUR İl Müdürümüze ve yöneticilerime teşekkür ederim." diye konuştu.