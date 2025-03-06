Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de gıda güvenliğinin ‘kötüleşme riski altında’ olduğuna belirtti. Dujarric, BM'nin insani yardım alanında faaliyet gösteren çalışanlarının, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmasının, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ‘Gazze'deki insanlara hayat kurtaran yardımların ulaştırılmasında kaydedilen kritik ilerlemeyi geri çevirdiği’ konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi. Genel Sekreter Sözcüsü, görevlilerin, yardımlardaki kesintinin sürmesi, halinde Filistinlilere gıda sağlayan en az 80 merkezin faaliyetlerini askıya almak zorunda kalabileceği uyarısını yaptığını da bildirdi.

Dujarric, Gazze'de temel okul malzemelerinin eksikliğine sebep olan erişim kısıtlamaları nedeniyle eğitim alanında önemli zorluklarla karşılaşıldığını vurgulayarak, “Yerlerinden edilen ailelerin sığınak olarak kullanılan okul binalarını boşaltmasının ardından bazı öğrenciler okula dönebildi” dedi.

Sözcü ayrıca başta Gazze olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında temel insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli 4 milyar doların yalnızca yüzde 4'ünden azının temin edildiği bilgisini paylaştı.