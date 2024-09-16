Karayolu şirketi tarafından, Türk Hava Yolları (THY) uçağının dün gerçekleştirdiği İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine küfreden yolcunun kara listeye alındığı ve uçuşlardan menedildiği bildirildi.

"KİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıklayarak, uçuş güvenliklerinin öncelikleri olduğuna dikkat çekti.

Ekşi, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor.