Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 3. Tur rövanş karşılaşmasında Çimentaş Elazığspor iye Artı Değer Van Spor FK arasında oynanan ve saha olayları nedeniyle tatil edilen maçla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını açıkladı.

TFF tarafından alınan karar ile temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK 3-0 hükmen galip sayıldı. Alınan karar sonrası kırmızı siyahlı ekip adını finale yazdıran taraf oldu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 28 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı toplantıda, Nesine 2. Lig'in play-off maçında hakem Ümit Öztürk tarafından 54. dakikada tatil edilen Elazığspor-Vanspor Fk maçına ilişkin değerlendirmede bulunmuştur. Yönetim Kurulu söz konusu karşılaşma ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca ev sahibi takımın (3-0) hükmen yenik sayılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.” denildi.

26 Mayıs Pazartesi günü oynanan Beyaz Grup 3. Tur rövanş karşılaşmasında ise sahasında Altınordu ile berabere kalan Batman Petrol Spor AŞ adını finale yazdırmıştı. TFF tarafından alınan karar sonrası Batman Petrol Spor AŞ ile temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK finalde karşı karşıya gelecek.

Final karşılaşması 1 Haziran Pazar günü tarafsız sahada oynanacak. Finalin nerede oynanacağına dair bilgileri ilerleyen saatlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklayacak.