Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, maç takvimi nedeniyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda Çimentaş Elazığspor ile ilgili kararlar aldı.

PFDK kararlarında şöyle denildi;

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 11.02.2025 tarih ve Çimentaş Elazığspor Kulübünün müsabaka takvimi nedeniyle ivedi görüşme talebi dikkate alınarak gerçekleştirdiği 39 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

* Çimentaş Elazığspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 18.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

* Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 50.400.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

* Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 126.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

* Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü idarecisi Mustafa Şerifoğulları’nın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

* Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü idarecisi Erkan Akpınar’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

* Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü idarecisi Turgay Dil’in, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

* Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü idarecisi Devran Dilen Elmacı’nın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

* Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü idarecisi Savaş Çimenoğlu’nun, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

* Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü idarecisi İlter Genç’in, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

* Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü görevlisi Emre Tatar’ın, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

* Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü antrenörü Samed Berkay Savsin’in, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

* Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü görevlisi Mehmet Demir’in, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

* Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü malzemecisi Muhammed Demirtaş’ın, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü malzemecisi Muhammed Demirtaş’ın, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 29.250.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”