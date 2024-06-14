TFF 2. Lig grupları için dün yapılan kura çekiminin ardından takımların yer alacağı gruplar belli oldu.

Temsilcimiz AcnTurk Sigorta Van Spor FK yeni sezonda kırmızı grupta yer alırken, iki sezondur play-off’larda elendiği 1461 Trabzon FK ise Beyaz Grup’ta yer alacak.

Gruplara ilişkin spor otoriterleri yorum yapmanın henüz erken olduğunu belirterek, takımların oluşturacağı kadroların ardından takımların gücüne ilişkin yorum yapılabileceğini belirtiyor.

İşte Beyaz ve Kırmızı Grup’ta yer alan takımlar;