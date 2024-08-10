Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken olgunlaşan Türk Patent ve Marka Kurumundan "Bursa siyah inciri" adıyla coğrafi işaret tescilli meyvenin 6 Ağustos itibarıyla hasadına, 8 Ağustos'tan sonra da ihracatına başlandı.

Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu ülkelerine, Rusya, Dubai ve Hong Kong'a gönderilen Bursa siyahında, bu yıl 30 bin ton rekolte öngörülüyor.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, AA muhabirine, Bursa siyah incirinde kesim ve ihracata normalde ağustos ayının üçüncü haftasında başlandığını, bu sene hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bu tarihlerin iki hafta geriye çekildiğini söyledi.

Siyah incirde kalite ve rekoltenin yüksek olduğunu ancak meyvenin erken olgunlaştığını belirten Yazgan, "Şu an Avrupa'nın bütün kitlesi ya tatilde ya da olimpiyatlarda. Yani kendi evinde olmadığı bir yerde de incir tüketmeyeceğini düşünürseniz bu yıl itibarıyla incir pazarı biraz sıkıntılı. Nitekim talepler de o anlamda yavaş geliyor. Şimdi üretici de dalında olgunlaşmış bir inciri illa 'satın' diyor. Talep olmayan bir yerde ihracatçının bunu başarması mümkün değil." ifadesini kullandı.

Yazgan, geçen yıl don nedeniyle incir rekoltesinin az olduğunu, bu sene ise verimin beklentileri karşıladığını anlattı.

İhracattaki beklentilerine değinen Yazgan, "Tahminim, bu yıl itibarıyla 13-14 bin ton ihracat potansiyeli olan bir kapasiteye ulaşabilmek. Bu rakam hem üreticiyi sevindirecektir hem ihracatçıyı hem de ülkenin pazarlardaki var olan o baskın etkisini de ortaya koyacaktır." dedi.

"Çin coğrafyasına satmaya çalışıyoruz"

Senih Yazgan, bazı ihracatçıların Bursa siyahını Singapur ve Malezya'ya da satmak için girişimlerinin olduğunu duyduklarını aktardı.

Batıdan ziyade doğudaki pazarlara yöneldiklerini bildiren Yazgan, şöyle devam etti:

"Ekonomisi çok yüksek ülkeler var. Bununla ilgili karantina protokollerinin imzalanması gerekiyor. Bursa siyahının karantinayla ilgili gerekli projeleri tamamlanmış, bakanlığımıza iletilmiş durumda. Almanya, Avusturya, İngiltere, Belçika olsun, İskandinav ülkelerine de son dönemlerde sınırlı olmak kaydıyla gider hale geldi. Güzel bir pazar yakalamış durumdayız ama pazarımızı genişletmek, ihracatçıların temel görevlerinden biri. Ürünü Çin coğrafyasına satmaya çalışıyoruz. Çin'de incir yetişen bir bölgenin siyasi yerel yöneticileriyle 8 kişilik heyeti ağırladık. Oralarda incir, çalı formunda. Bu fiziksel özelliklere sahip olmayan incirler çok küçük, pazar ve raf ömrü uzun olmayan bir tür. Bursa siyah inciri ağacının altına gelip de yaprakların altında yukarıya baktığını görünce oradaki yerel yönetimlerdeki üretici grup başkanları şaşırdılar. 'Sizler de buraya gelin. Bizler de bu ürünün Çin pazarına girmesi konusunda gerekli baskıları oluşturalım. Gerçekten çok değerli bir ürün' dediler. Tabii ki bizim hedeflerimiz, Uzak Doğu. Uzak Doğu'yu açarken de bunu tek başımıza açmamız mümkün değil. Yol süresini kısaltabilecek nakliyelerin de bizleri desteklemesi lazım. Bu konuda Türk Hava Yollarından çok büyük beklentimiz var. Eğer bu ürünün Uzak Doğu coğrafyalarına taşınmasında kargoda bize fiyat açısından destek olursa çok anlamlı bir görevi icra etmiş oluruz."

Yazgan, Aydın'da da siyah incir yetiştirildiğini ancak Bursa'daki ürünün özelliklerini taşımadığını belirtti.

Bursa siyahının kalın kabuklu ve raf ömrünün uzun olduğunu dile getiren Yazgan, Avrupa'da okulların tatil döneminin bitmesi ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle ürüne taleplerin artacağını sözlerine ekledi.