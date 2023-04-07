Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü, endemik türleri korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor. DKMP Van Şube Müdürlüğünce alınan kararla ilkbaharda dağları renklendiren ters laleleri koparanların para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Bölgenin önemli bir değeri olan ve ömrü 20 gün gibi kısa bir süre ile sınırlı olan ter lalenin koparılmasının yasak olduğu vurgulanan kararda, ters laleyi koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapıştığı açıklamada, "Endemik bir tür olan, halk arasında "Ağlayan gelin'' olarak da bilinen ters lalelerin koparılması yasaktır. Ters laleleri koparanlara Van İl Şube Müdürlüğümüz tarafından, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 244 bin 315 TL idari para cezası uygulanacaktır" denildi.iha