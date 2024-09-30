Maç Sırbistan'dan İstanbul'a Taşındı

Yapılan son gelişmelerle birlikte maçın yeniden İstanbul’a alınması kararlaştırıldı. Kulübün yaptığı resmi açıklama, bu değişikliğin arkasındaki süreçle ilgili önemli bilgiler sunuyor

Güvenlik Garantisiyle Karar Alındı

Açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu ve hükümetin EuroLeague yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesi sayesinde maçın İstanbul'da oynanacağı belirtiliyor. BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek bu heyecan dolu karşılaşma, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de basketbolseverleri bir araya getirecek.