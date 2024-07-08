Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız ödemelerde devrim niteliğinde bir düzenleme yaparak şifresiz işlem limitini 1 Temmuz 2024 itibarıyla 1500 TL olarak belirledi. İşte herkesin merak ettiği detaylar:

Pratik ve Güvenli Alışveriş Deneyimi

Temassız ödeme teknolojisi, kart veya mobil cihazın POS cihazına yaklaştırılmasıyla hızlı ve güvenli ödemeler sağlar. Yeni limit artışıyla birlikte, kullanıcılar artık 1500 TL'ye kadar olan alışverişlerini şifre girmeden yapabilecekler. Bu özellik, özellikle market alışverişleri, toplu taşıma ve günlük ihtiyaçlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

İki Yıl Sonra Gelen Güncelleme

BDDK'nın temassız ödemeler için şifresiz işlem limitini revize etmesi, 1 Temmuz 2022'de belirlenen 750 TL'lik limitin iki katına çıkarılmasıyla gerçekleşti. Bu güncelleme, teknolojinin hızla geliştiği ve kullanıcı taleplerinin dikkate alındığı bir dönemde hayata geçirildi.

Detaylar ve Başvuru Süreçleri

Yeni düzenleme ile ilgili detaylar ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için bankaların ve resmi kurumların güncel duyurularını takip etmek gerekmektedir. Temassız ödeme sistemleri, kullanıcıların hem zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlar hem de güvenlik konusunda önemli avantajlar sunar.