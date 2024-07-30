TEİAŞ, işyerlerinin 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi eleman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 240 Teknikerin, Türkiye İş Kurumu kanalıyla işe alınması kapsamında eleman alınacak iller ve aranılan niteliklerle ilgili bilgilendirme yaptı.

TEİAŞ, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi sürekli işçi statüsünde 217'si Elektrik, 18'si Elektronik ve 5'i Harita olmak üzere toplam 240 Teknikeri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile istihdam edeceğini açıkladı.

Başvurmak isteyenlerin Türkiye İş Kurumu’nun web sayfasında 5 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanacak ilanları takip etmesi gerektiği kaydedildi.

Birçok ilden alım yapacak olan TEİAŞ Van’dan 3 elektrik teknikeri, 2 de harita teknikeri alımı yapacak.

Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (05-09/08/2024 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

İşte işe alım ile ilgili detaylar

https://www.teias.gov.tr/duyurular/240-tekniker-alimi-hakkinda-duyuru