23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TEGV Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nda 500 çocuk ve 100 gönüllü ile ailelerin katılımıyla şenlik düzenlendi. Çocukların kalbine dokunarak onlara unutulmayacak bir bayram yaşatan gönüllüler, şenlik kapsamında yüz boyama, 30. yıl şapka yapımı, 30. yıl afiş hazırlama, kukla, renk ve hafıza oyunları, survivor parkurları, boccia, hamsball, el baskı, pamuk şekeri, dans ve müzik etkinliği yaparak ikramlarda bulundu.

Şenlikle ilgili açıklamalarda bulunan Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı Yöneticisi Cesim Yarız, "Vakfımızın 30. yılında 73 noktada faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bugüne kadar ülke genelinde 3 milyon 200 bin, Van olarak da 148 bin çocuğumuza eğitim desteği sağladık. Öte yandan 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda köy çocuklarımızı da unutmadık. Bu kapsamda gönüllülerimizle birlikte Gevaş’ta bir okulumuzun tamir ve boya işleri yapıldı. Tüm çocuklarımızın katılımıyla 23 Nisan kutlaması yapıldı" dedi.