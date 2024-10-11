Yeni Öğretmenlik Mesleği Kanunu Yasalaştı

Yasaya göre, öğretmenlere yönelik suç işleyenler, mevcut cezanın yarısı kadar ek ceza alacak, böylece öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi hedefleniyorTürkiye'de doktorlardan sonra en çok şiddet gören meslek gruplarından biri olan öğretmenler, bu yeni yasayla birlikte korunma altına alınıyor. Yeni düzenleme, öğretmenlere yönelik yapılan saldırılara karşı caydırıcı bir önlem olarak öne çıkarken, şiddeti artıran faktörlere karşı sert bir tutum sergilemeyi amaçlıyor.

Kariyer Basamakları ve Uzmanlık Unvanı

Yeni yasayla birlikte öğretmenlik mesleği, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak üç kariyer basamağına ayrıldı. On yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinde cezası bulunmayan ve Akademi tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman unvanına sahip olabilecek. Bu değişiklik, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeyi ve kaliteyi artırmayı hedefliyor.