Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında yeni kararlar alınmıştı.

Bu kararlardan biri de içme suyuyla ilgili idi.

Buna göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla dışarıdan içme suyu alımına son verildi.

İçme suyu için farklı noktalara sebiller kondu

Mutfak ve çay ocaklarında damacana su kullanımının kaldırılmasına başlandı.

Bunun yerine arıtma şebeke suyunu içilebilir suya dönüştüren yeni sebiller alındı.

Meclis’in pek çok noktasında arıtma cihazı özelliği bulunan yeni sebiller kullanılmaya başlandı.

Öte yandan uygulanan tasarruf tedbirlerine göre yeni kütüphane ve sergi binası ile ilgili proje askıya alındı.

Yurt dışı görevlendirmeleri, personel istihdamı...

Sağlık harcamalarıyla ilgili yürütülen online kontrol sistemini daha etkin hale getirecek proje başlatıldı.

Katılımı zorunlu programların dışında yurt dışı görevlendirmelerin sınırlandırılması uygulamasına daha etkili şekilde devam edilecek.

Zorunlu olmadıkça yeni personel istihdamına gidilmeyecek.

Enerji dönüşümünde de tasarrufa gidildi

Diğer yandan enerji dönüşümü projesinde pilot uygulama 4 ay önce başladı.

Bu kapsamda Meclis yerleşkesindeki birçok birimde, yenilenebilir enerji kullanımına gidildi.

Bu uygulamayla Halkla İlişkiler Binası, sera ve basımevinin elektriği güneş enerjisiyle sağlanıyor.

Hazırlanan yeni projeyle kısa süre içinde Meclis'in tüm elektriğinin yenilenebilir enerjiden karşılanması hedefleniyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları kapsamında ayrıca yerleşkedeki tüm aydınlatmalar led lambaya dönüştürüldü ve yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandı.