Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yoğun bir sürece giriliyor.

Salı günü başlayacak olan Genel Kurul ve komisyon çalışmalarında görüşülecek konuların hatları da belli oldu.

Genel Kurul'da, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

GENEL KURUL'DA, DEVLET MEMURLARI KANUNU GÖRÜŞÜLECEK

26 maddeden oluşan kanun teklifi ile birlikte, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara ilave bir kademe hakkı verilecek.

Bu hak, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

Ayrıca, yabancı ülkelerin resmi kurumları, uluslararası kuruluşları ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilen uluslararası kuruluşlarda görev alan memurlara aylıksız izin verilecek.

Bu hak ile birlikte memurlar, mesleki gelişimlerini sürdürebilecek çalışmalara katılabilecek.

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kuruluşlar da görev yapan memurlar ile kamu sermayeli kurumda çalışan kişilerin memur olan eşlerine ise 3 yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilecek.

MEMURLUĞA DÖNMEK İSTEYENLER, AYRILDIKLARI POZİSYONLARA GERİ DÖNEBİLECEK

Kanun teklifi ile yapılacak bir başka düzenlemeye göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri kapsamında yer alan yönetici görevlerinden alınması, görevlerinin sona ermesi veya istekleri dahilinde memurluktan çekilen kişiler, tekrar memurluğa dönmek istemeleri durumunda; güvenlik soruşturması yapılacak ve 2 defadan fazla olmamak kaydıyla bu hükümde yer alan diğer şartlar aranmaksızın ayrıldıkları pozisyonlara geri dönebilecek.

TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURABİLECEK

Kanun teklifi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları verdiği kanunlara ilişkin düzenlemeleri de içeriyor.

AYM'nin iptal kararı doğrultusunda uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak.

Diğer taraftan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

2015 YILI ÖNCESİ ÖDENMEYEN GSS PRİMLERİ SİLİNECEK

Teklif ile ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına; Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan ve 30 Kasım 2024'te mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin mücbir sebep halini, 1 Aralık 2024'ten itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

Malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin silinmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

AK Parti grubu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan 'Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi', çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.

Ayrıca, salı günü kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarını önlemek amacıyla kurulan, 'Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu', Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerini dinleyecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulanan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri, gündemdeki konuları ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.