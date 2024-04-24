Meclis Tören Salonu'ndaki resepsiyonda TBMM Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte davetlileri salonun girişinde karşıladı, teker teker tokalaştı.

Kurtulmuş, bazı davetlilerle fotoğraf çektirdi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı bakanlar, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yabancı misyon temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı ile de bir süre sohbet etti. Türkiye’nin uzaya gitmesi planlanan ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de resepsiyona katılanlar arasında yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı ve uğurladı.

Besteci ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın özel bestelediği 23 Nisan Marşı'nın çalındığı resepsiyona yoğun ilgi gösterildi. Resepsiyonu çok sayıda basın mensubu takip etti