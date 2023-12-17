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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Beyşehir ilçesine geçerek buradaki Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet etti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da eşlik etti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Eşrefoğlu Camisi ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hz. Mevlâna'nın vuslatının 750. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiğimiz Konya'da, Beyşehir Eşrefoğlu Camii’ni ziyaret ettik. Selçuklu mimarisinin en nadide örneklerinden biri olan Eşrefoğlu Camii; mihrabı, minberi, ahşap direkleri ve motifleriyle güzel Anadolu’muzun kültürel mirasını zenginleştiriyor." İGFA