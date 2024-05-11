Hakkari'de 26 Nisan 2024 tarihinde durdurulan bir kamyonetin kasasında bulunan tavus kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şubesi ekipleri tarafından Van'a getirildi. Daha sonra rehabilite edilmek üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen tavus kuşlarının tüm bakımları yapıldı. Tavus kuşlarının merkezin bahçesinde yaşamaları için tüm şartlar elverişli hale getirildi. Merkezin bahçesinde özgürce gezen 5 tavus kuşu, burada kalıcı olarak misafir edildi.

"Buraya bir güzellik kattılar"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzasındaki tüm yaban hayvanların sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Diğer taraftan koruma altındaki hayvanların rehabilitasyonu için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Son olarak Hakkari’de yakalanarak bize getirilen tavus kuşlarının tedavilerini yaparak, rehabilitasyonlarını sağladık. Merkezimize misafir ediyoruz, buraya bir güzellik kattılar” dedi.

“Tavus kuşlarını burada misafir edeceğiz”

Her hayvanın menşeinin belli olması gerektiğinin altını çizen Aslan, “Menşei belli olmayan hayvanlar kanunsuz ve yasaklı kapsamına giriyor. Vatandaşların menşei belli olmayan hayvanları alıkoymamaları ve av sezonunda avlamamaları gerekiyor. Bu konuda cezaya çarptırılabilirler. Rehabilitasyonu için bize getirilen tavus kuşlarını burada misafir edeceğiz. Burada tüm şartları hazır, bize güzelliklerini sunmaya devam edecekler” diye konuştu.