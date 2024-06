Tatvan'da Öğrenciler Denizde Canlı Kalabilme Eğitimi Gördü

Tatvan ilçesinde bulunan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencileri, denizde emniyet dersinde denizde canlı kalabilme eğitimi aldı. İlçenin Van Gölü sahilinde can salını patlatan öğretmenler, ardından öğrencileri göle sokarak deniz ve göllerde hipotermiyi engelleyici faaliyetler yaptı. Can salında bulunan malzemelerin kullanımı hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunan öğretmenler, öğrencileri can salına bindirerek neler yapmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Her sene bu etkinliği yaptıklarını söyleyen Denizcilik/Gemi Yönetimi Öğretmeni Halil Şen, “Bu gün burada 10'uncu sınıf öğrencilerinin denizde emniyet dersindeki denizde canlı kalabilme eğitimlerini yaptık. Can salını patlattık. Denizde yuvarlak bir daire oluşturarak hipotermiyi engellemek için denizde nasıl canlı kalabiliriz, can salında çıkan malzemeleri nasıl kullanabiliriz gibi konuları işledik. Uygulamalı olarak her sene denizde emniyet dersinde Van Gölüne gelip can salını patlatıp yapıyoruz.