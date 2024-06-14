Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dört dersten kalan öğrencilerin sınıf tekrarı yapacağını duyurdu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLER

"Sınıf tekrarı ile ilgili okullarımızda bu anlamdaki işlemler tamamlanmadı. Bayram sonrası net rakamları göreceğiz. Genel olarak bakıldığında marjinal tablo ile karşı karşıya değiliz. Sınıf tekrarını niye yaptık; her ay resmi olarak ilan ettiğimiz öğretmen buluşmaları yaptık. Her ay minimum okullarda 15-20 öğretmenle toplantı yatık. Öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığının alınabilmesi, ,itibarlarının korunması açısından tedbirlerdi.

Öğrenci açısından başarının artırılması için alınan tedbirdi. 9. sınıflar üzerinden yürütülen spekülasyonlar doğru değil. 12. sınıflar açısından çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanacakları alanın bizim okullarımız olduğuna inanıyoruz. Kaçak eğitim veren kurslarda ya da farklı yapıların kurslarında eğitim öğretim adı altında sınav hazırlık kursu almasını istemiyoruz. Öğretmenlerimiz ile bu süreci geçirmesini istiyoruz.

ÖSYM ile sağlıklı süreç yürütüyoruz. Yarıya yakını öğretmenlerimiz tarafından hazırlanacak şekilde havuz oluşturuldu. ÖSYM başkanı ile de konuştuk. Sınav için çıkan soruların tamamı bizim müfredatımız odaklı. Bunu sağlamak için de başka tedbirler almıştık."

"HERHANGİ BİR AF DÜŞÜNMÜYORUZ"

Dört dersten kalan öğrencilerin sınıf tekrarı yapacağını duyuran Bakan Tekin, "Herhangi bir af düşünmüyoruz. Çocuklarımız inşallah bu düzene alışacaklar." dedi.

Açıköğretim örgün öğretim dışına çıkmış, insani nedenlerle örgün öğretim alamayacak olan çocukları yönlendirdiğimiz mekanizma. Biz çocuklarımızın örgün öğretime gelip bizim öğretmenlerimizden eğitim almasını istiyoruz. Normale döndük aslında.

UYGUNSUZ KIYAFET GERGİNLİĞİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'ndeki bir lisenin mezuniyet töreninde yaşanan uygunsuz kıyafet gerginliğine ilişkin de yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Tekin, "Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapacağız." dedi.