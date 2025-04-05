Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nin önde gelen isimlerinden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Çetin Kotan, geçtiğimiz günlerde Erciş yolu üzerinde yaşadığı talihsiz bir trafik kazasının ardından acilen hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakımda takip ve tedavisi devam eden Kotan’ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi, İş İnsanı Zahir Kandaşoğlu açıkladı.

Zahir Kandaşoğlu, Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde takip ve tedavisi devam eden Kotan’ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, “Bugün Prof. Dr. Çetin Kotan’ı, hastanede ziyaret ettim, sağlık durumu gayet iyi; sıkıntılı durumu kalmadı. Herkese en içten selamlarını iletti.” dedi.

Ayrıca Kandaşoğlu, gerçekleştirdiği görüşmede Prof. Dr. Çetin Kotan’ın duygularını şu sözlerle ifade ettiğini aktardı:

“Ben hayatta kaldığım sürece bu kutsal halka, öncekinin 10 katı daha fazla hizmet edeceğim. Bu halkın duası, dünyadaki her şeyden daha değerlidir.”